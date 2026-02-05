Ganador del bote de Pasapalabra hoy en directo: quién se lleva el rosco y todo sobre Manu Pascual y Rosa Rodríguez
Sigue en directo la última hora del bote de Pasapalabra con Manu Pascual y Rosa Rodríguez
Los más fieles seguidores de Pasapalabra están de enhorabuena: hoy se entrega el bote del programa y Manu Pascual o Rosa Rodríguez se llevarán el codiciado premio que entrega el espacio de Antena 3. Pero éste no es un bote cualquiera porque es el mayor bote de la historia del concurso que presenta Roberto Leal.
Aquí podrás seguir en directo la última hora del rosco y del bote de Pasapalabra que hoy acabará en manos de Rosa Rodríguez o de Manu Pascual.
El bote de ‘Pasapalabra’, en directo
Antena 3 ha modificado ligeramente su programación para hacer de la entrega del bote de Pasapalabra un gran evento. De esta forma, el programa presentado por Roberto Leal se emitirá por la tarde como viene siendo habitual y será después de El Hormiguero cuando podamos ver un programa especial.
A qué hora es el rosco de ‘Pasapalabra’
Hoy, jueves 5 de febrero, Antena 3 emitirá El Hormiguero en su horario habitual (21:55), un programa que será muy especial porque Manu Pascual y Rosa Rodríguez estarán junto a Pablo Motos antes de la entrega especial de Pasapalabra, que se emitirá en torno a las 23:00 horas.
Cuántos programas llevan Rosa y Manu
Rosa Rodríguez lleva 307 programas en Pasapalabra y acumula más de 167.000 euros por todas sus participaciones mientras que Manu Pascual lleva 438 programas y supera a Rosa en victorias (118) frente a las 94 de la gallega.
¿Dónde se graba Pasapalabra?
Pasapalabra se graba en los estudios centrales de Antena 3, que están situados en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Como han contado los concursantes en el programa especial que ha emitido la cadena hoy, ambos llegan a los estudios y después de comer algo, pasan por maquillaje y van directos a grabar las pruebas grupales.
¿Quién gana el rosco de ‘Pasapalabra’?
Todavía queda un rato para que podamos conocer al ganador de Pasapalabra. Antena 3 ha modificado su programación porque hoy es un día muy especial para la cadena de San Sebastián de los Reyes. A la hora habitual del programa, Antena 3 ha decidido emitir un especial sobre el paso de Manu y Rosa por el programa y será después de El Hormiguero cuando comience lo fuerte: en pleno access-time conoceremos quién es el ganador del rosco de Pasapalabra. Será a partir de las 22:45 cuando comience este programa que repartirá un bote de 2,7 millones de euros.
¿Cuánto se lleva Hacienda del bote?
Esta tarde Manu Pascual o Rosa Rodríguez se llevarán el bote de Pasapalabra y ganarán una gran cantidad de dinero. Sin embargo, Hacienda también va a ganar gracias a ellos. Ahora mismo hay un bote acumulado de 2,7 millones de euros y Hacienda se quedan con un 24,5%. Sin embargo, esto no es todo porque depende de la comunidad autónoma en la que viva el ganador, hay que sumarle otro porcentaje que eleva la cifra al 45,5%. Es decir, que Hacienda se llevará casi un millón de euros del bote de Pasapalabra.
¿Cuántos años tienen Manu Pascual y Rosa Rodríguez, concursantes de ‘Pasapalabra’?
La mayor del tándem es Rosa Rodríguez, que nació el 18 de octubre de 1993 en Quilmes, Argentina. Por lo tanto, actualmente, tiene 32 años. En cuanto a Manu Pascual, por su parte, nació el 2 de septiembre de 1996, por lo que tiene 29 años.
Manu y Rosa confiesan si han hecho un pacto en ‘Pasapalabra’ respecto al premio
El madrileño fue el primero en responder a Pablo Motos: «No, no hemos hecho trato, no hay trato, la rivalidad es la rivalidad. Además, no sería justo tampoco para el juego». La gallega de origen argentino fue mucho más allá: «Es una pena que alguien se quede sin el premio, pero tú también sabes que cada uno va a por todas, cada uno quiere lo mejor para sí mismo, sabiendo la rivalidad sana que hay»
¿A qué hora empieza el bote de ‘Pasapalabra’?
Ahora mismo, Rosa Rodríguez y Manu Pascual continúan en El Hormiguero en directo, concretamente siendo testigos del experimento que ha preparado Marron. Por lo tanto, hasta que no termine el programa que presenta Pablo Motos de lunes a viernes, no comenzará la entrega en la que o Rosa o Manu se llevarán el bote más alto de la historia de Pasapalabra. Eso será, aproximadamente, a las 23:00 hrs (una hora menos en las islas Canarias).
¿Cambiarían algo de las normas de ‘Pasapalabra’?
Rosa Rodríguez da una pista: «Quizás una cosa que me parece interesante es poner un límite de ‘pasapalabras'», comenzó explicando en El Hormiguero, y añadió: «Se dan situaciones que a veces estamos 30 segundos diciendo Pasapalabra«
Las letras del Rosco que menos gustan a Rosa y a Manu
Durante su paso por El Hormiguero, Manu Pascual explicó que, para él, era «la P, porque hay muchas palabras muy largas y es muy difícil de abarcar». Rosa Rodríguez, por su parte, también dio respuesta a la duda de Pablo Motos: «A mí me cuesta mucho la Z, porque es curioso porque es más cortita, pero me cuesta mucho retenerlas»
Rosa Rodríguez desvela cuál es el reto más complicado de ‘Pasapalabra’
La gallega se ha sincerado con Pablo Motos: «Mantener el equilibrio y estar en paz con que nunca vas a abarcar todo el saber». Por lo tanto, para ella, lo más complicado de todo es «mantener la cabeza fría».
Manu y Rosa confiesan cuál es su prueba favorita de ‘Pasapalabra’
«El Rosco, al menos la mía», reconoció la gallega en El Hormiguero, y el madrileño estuvo de acuerdo: «La mía también». Para poder enfrentarse a él, ambos han pasado largas jornadas de estudio, de incluso 12 o 14 horas. «Sobre todo al principio», aclaró Manu Pascual.
Cuándo sabremos quién gana ‘Pasapalabra’
Entregar el mayor bote de la historia de Pasapalabra no es algo que ocurra todos los días y por eso Antena 3 ha preparado una programación especial para la ocasión. Después de la emisión de El Hormiguero, a partir de las 23:00 horas, podremos ver quién ha ganado Pasapalabra. Nos espera una noche llena de emociones y con muchas sorpresas.
La lista de los concursantes más longevos de ‘Pasapalabra’
A lo largo de la historia de Pasapalabra hemos visto grandes duelos entre concursantes míticos. Si echamos la vista atrás nos acordamos de Moisés Laguardia, Pablo Díaz o Rafa Castaño. Todos ellos protagonizaron espectaculares batallas por el rosco y lograron números históricos en cuanto a número de programas. Tras la aparición de Manu Pascual y Rosa Rodríguez, éste sería el ranking de concursantes con más programas en Pasapalabra:
- Manu Pascual – 437 programas
- Orestes Barbero – 360 programas
- Rosa Rodríguez – 307 programas
- Pablo Díaz – 260 programas
- Moisés Laguardia – 245 programas
- Rafa Castaño – 197 programas
- Óscar Díaz – 157 programas
¿De cuánto es el bote de ‘Pasapalabra’?
Antena 3 entrega hoy el mayor bote de la historia de Pasapalabra y el ganador del rosco se llevará un total de 2.716.000 euros. Rosa Rodríguez o Manu Pascual se convertirán en historia del programa presentado por Roberto Leal y se unirán a la lista de grandes leyendas que forman nombres como Óscar Díaz o Rafa Castaño.
¿Por qué Manu decidió participar en ‘Pasapalabra’?
Él mismo lo ha reconocido: «Realmente me animé yo mismo, aunque a lo largo del camino he tenido apoyos de mi familia y amigos, que son las muletas en los que uno se apoya cuando no todo va rodado». Lejos de que todo quede ahí, desveló que empezó a estudiar a principios de 2021, por lo que estuvo prácticamente tres años estudiando hasta que pudo participar en el concurso.
Rosa Rodríguez decidió participar en ‘Pasapalabra’ por su madre
«Fue la que me animó», reconoció la gallega de origen argentino a Antena 3. Por si fuera poco, explicó los motivos: «Durante la pandemia, yo estuve viviendo con ellos y por las tardes nos sentábamos a ver concursos. A mi madre le encantan los concursos en general y, de hecho, siempre ha soñado con participar en alguno e hizo varios castings, pero, por una razón o por otra, nunca ha llegado a estar en ninguno». Además, añadió: «Un día 10 de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás».
La verdad sobre la relación de Manu Pascual y Rosa Rodríguez
Desde que la gallega comenzó su andadura en Pasapalabra, no ha dejado de competir con el madrileño. Muchos son los que están convencidos que, entre ellos, hay algo más que una amistad… pero nada más lejos de la realidad. Eso sí, tienen muy buena relación. «Es un encanto», reconoció Rosa en una entrevista.
«Fue un guía estupendo, me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él», reconoció. Lejos de que todo quede ahí, añadió algo más: «Es genial, es de estos concursantes que te empujan a tener que mejorar. Sabes que él tiene un nivel altísimo y va a por el bote, así que te empuja a estar a esa altura, pero de una buena manera. Hay una rivalidad muy sana».
Quién gana el bote de ‘Pasapalabra’, según Chatgpt
Si preguntamos a la Inteligencia Artificial, nos da una ligera idea de lo que podría pasar esta noche:
«Si me mojo hoy, diría que Manu tiene una ligera ventaja, pero con Rosa muy cerca, lista para dar la sorpresa. Te explico por qué, sin postureo:
Por qué veo a Manu un pelín por delante
- Regularidad brutal: Manu suele fallar muy poco. No necesita tardes épicas; gana por constancia.
- Gestión del tiempo: juega con mucha cabeza. Sabe cuándo arriesgar y cuándo pasar, algo clave en el Rosco.
- Frialdad competitiva: cuando el bote aprieta, no se acelera. Eso en Pasapalabra vale oro.
Por qué Rosa puede llevárselo perfectamente
- Picos altísimos: cuando entra en racha, encadena respuestas que asustan.
- Memoria muy potente: especialmente en definiciones largas o más «académicas».
- Efecto sorpresa: es de esas concursantes que, el día que todo encaja… te lo gana del tirón.
Mi conclusión
- Si el bote cae en una tarde «normal», Manu.
- Si cae en una tarde inspirada, Rosa.
Vamos, que esto no va de quién sabe más, sino de quién tiene su mejor día justo cuando toca. Y eso es lo bonito (y cruel) de Pasapalabra»
¿Cuándo comenzaron Manu y Rosa a participar en ‘Pasapalabra’?
El madrileño lo hizo el 16 de mayo de 2024, justo después de que Óscar Díaz se llevase el bote por lo que ha visto crecer la cifra que se entrega esta noche. La gallega de origen argentino aterrizó en el concurso presentado por Roberto Leal tan solo unos meses después, concretamente el 19 de noviembre de 2024.
Todo sobre Manu Pascual
El madrileño nació el 2 de septiembre de 1996, residiendo toda su vida en Collado Villalba junto a su madre. A sus 29 años, como sucede con su compañera Rosa, tiene claro que su familia es un pilar muy importante, sobre todo si hablamos de las tres mujeres que han marcado su vida, que son su abuela, su madre y su tía.
¿Quién es Rosa Rodríguez?
Nació en Quilmes, Argentina, el 18 de octubre de 1993. Cuando tenía 7 años, en 2001, sus padres emigraron a España, concretamente a Galicia. De hecho, el lugar en el que más ha vivido ha sido, precisamente, La Coruña, donde vive actualmente. Cabe destacar que su padre nació en esta Comunidad Autónoma, pero puso rumbo a Argentina cuando era un niño. Rosa considera que su familia es parte fundamental en su vida, no solamente siente una profunda admiración por sus padres, sino también por sus tres hermanos: Matías, Enrique y Alejandra.
Bote de ‘Pasapalabra’
Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo del rosco de Pasapalabra. Hoy conoceremos quién será el ganador del mayor bote de la historia del programa: Manu Pascual o Rosa Rodríguez.
Temas:
- Directo
- Pasapalabra
Comienza el programa de ‘Pasapalabra’ en el que se entrega el bote
Tras El Hormiguero, por fin podemos ver cómo Roberto Leal da por comenzada una nueva entrega del concurso que presenta de lunes a viernes. Así pues, observamos cómo Manu Pascual se enfrenta a la temida Silla Azul tras haber perdido ayer, jueves 5 de febrero, su duelo con Rosa Rodríguez. Lo hará ante Ferrán, un aspirante a concursante, que llega con ganas de no ponérselo nada fácil.