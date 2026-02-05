Quién es Pablo Rivero: su edad, su pareja, su hijo y su problema de salud tras salir de ‘Cuéntame’

Pablo Rivero, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los actores que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Si hay un punto de inflexión que cambió su vida a nivel personal y profesional fue dar vida a Toni Alcántara en la serie más longeva de la historia de la televisión, como es Cuéntame cómo pasó. Desde entonces, no ha dejado de formar parte de numerosos proyectos, como es el caso de la primera edición de Bake Off: Famosos al horno, donde resultó vencedor. Hacemos un repaso a la trayectoria profesional de Pablo Rivero, sin dejar de lado diversos aspectos personales como son su edad, su pareja, si tiene hijos y el problema de salud que tuvo tras decir adiós a Cuéntame.

La trayectoria profesional de Pablo Rivero

Nacido en octubre de 1980 en Madrid, Pablo José Rivero desde muy temprana edad comenzó a interesarse por las artes escénicas. Poco a poco y con el paso del tiempo, acabó cumpliendo su sueño pero, a su vez, también logró consolidarse como uno de los actores más reconocidos y queridos de nuestro país.

Entre otras cuestiones, por el papel que le cambió la vida: ser Toni Alcántara en Cuéntame cómo pasó. Cabe destacar que, durante más de 20 años (concretamente desde 2001 a 2016), interpretó al hijo mayor de Antonio y Merche. Este papel no solamente le brindó un enorme reconocimiento, sino que acabó siendo un rostro tremendamente familiar para un gran número de generaciones.

Pero su carrera no solamente se ha centrado en esta ficción, puesto que también ha trabajado en otros proyectos en cine y teatro. Entre ellos, destaca El chocolate del loro y La noche del hermano. Pero no todo queda ahí, puesto que, en los últimos años, Pablo Rivero ha explotado su faceta como actor. Su primera novela, titulada No volveré a tener miedo, fue publicada en 2017.

Ese fue el inicio de una brillante trayectoria literaria, puesto que ha tenido la oportunidad de lanzar otras tantas novelas como son Penitencia (2020), Las niñas que soñaban con ser vistas (2021), La Cría (2022) e, incluso, Dulce Hogar (2023). No podemos dejar de mencionar su participación en la primera edición de Bake Off: Famosos al horno, emitida en Prime Video, donde se convirtió en el ganador.

Su vida personal

Desde que saltó a la fama, el madrileño siempre se ha mostrado muy reservado a la hora de hablar de su vida personal. A pesar de todo, en septiembre de 2020, dio el importantísimo paso de compartir una fotografía en la que aparecía junto a su pareja y su hijo, acompañada de un precioso mensaje: «En esta casa somos tres chicos, y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos».

A pesar de haber confirmado públicamente su orientación sexual, las referencias a su vida privada han sido bastante escasas. No podemos dejar de mencionar el bache de salud que atravesó en 2016, tras poner punto y final a su paso por Cuéntame cómo pasó. Durante una entrevista en Y ahora Sonsoles, llegó a hacer una compleja confesión respecto a esta etapa: «Pasé tantas horas sentado que tuve una hernia discal y no podía estar ni de pie».