La emotiva reacción de la familia de Rosa Rodríguez tras ganar el bote de ‘Pasapalabra’: «Te quiero tanto»

Pasapalabra acaba de escribir el nombre de su nueva ganadora en su larga lista de estrellas. En la noche de este jueves, 5 de febrero, los espectadores de Antena 3 han sido testigos de una programación especial. Con motivo de la revelación del nombre del gran ganador, la cadena ha emitido Rosa y Manu: un duelo de récords. Una entrega especial donde se ha realizado un repaso de la aventura que han vivido ambos participantes en el programa. Tras ello, los protagonistas de la noche han sido invitados a El Hormiguero para poder ser entrevistados por Pablo Motos. Todo ello para dejar el plato fuerte para el final.

Antena 3 ha emitido un especial de Pasapalabra y lo ha hecho en riguroso prime time. De esta manera, la audiencia ha podido ver, por última vez, cómo Rosa Rodríguez y Manu Pascual hacían frente a su último duelo juntos. Poco a poco, los jóvenes han ido resolviendo las pruebas planteadas por el formato. Cada uno logró llegar al Rosco con diferentes segundos acumulados. Pero, fue la argentina la que logró enmudecer a todo el plató cuando se quedó a una letra de llevarse el bote de 2.716.000€. Un momento de máxima tensión donde ella hizo todo lo posible para que los nervios no le hiciesen fallar. Y lo consiguió.

Rosa Rodríguez se convierte en la flamante ganadora de ‘Pasapalabra’

«Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP», le preguntó Roberto Leal. «Morral», dijo. Lo siguiente que sucedió, ya forma parte de la historia de Pasapalabra. Después de más de un año luchando por ganar el bote, Rosa Rodríguez consiguió completar el temido Rosco.

Completamente emocionada, la joven no daba crédito a lo que acaba de suceder. Pues, no era la primera vez que se quedaba a una letra de completar la prueba. Hasta la fecha, han habido dos ocasiones. Pero, el destino no le iba a dejar con la miel en los labios mucho más tiempo. A la tercera fue la vencida. Rosa Rodríguez ha logrado vencer a Manu Pascual en un duelo impecable, embolsándose así casi 3 millones de euros en premio.

«Hay que soñar. Hay que soñar en la vida», dijo emocionada. Por su parte, su eterno rival y compañero de batallas, Manu Pascual, también quiso decir unas palabras. «Cuando compites con los mejores puedes perder (…) La vida continua», dijo. El madrileño ha permanecido en Pasapalabra durante 437 programas, llegando a estar a un acierto de llevarse el bote en seis ocasiones. Una situación que le ha llevado a acumular 270.600€. Una cifra que tampoco está nada mal.

Rosa Rodríguez habla con su madre y su hermana

Pero, antes de dar por concluida esta apasionante aventura entre letras, y como suele suceder siempre, la ganadora tuvo la oportunidad de hablar con su familia. Los espectadores de Antena 3 pudieron ver cómo Rosa Rodríguez le contaba a su madre que se había convertido en la ganadora del programa. Unas palabras que todavía le costaba asimilar, y no es para menos. «¿Tienes pizza en el congelador para celebrar que hoy llego con 2.716.000 euros?», le preguntó emocionada.

«Te felicito por todo lo que hiciste y por todo lo que estás logrando. Es una emoción que no la puedo transmitir. Te quiero tanto», le dijo su madre entre lágrimas. Pues, el programa conectó con la madre de Rosa por videollamada. «Te quiero muchísimo», le respondió la ganadora de Pasapalabra a su madre. Y es que, ella quiere agradecerle a sus padres de manera económica por todo el esfuerzo que hicieron para que ella y sus hermanos tuvieran una buena vida. «El dinero va y viene. Pero, el amor que tenemos entre los seis es magnífico», le respondió Irma. Asimismo, la mujer también quiso enviarle un fuerte abrazo a Manu Pascual por todo el esfuerzo que ha hecho.

Pero, las emociones no acabaron aquí. El programa también conectó con la hermana de Rosa Rodríguez. «Te lo mereces, trabajaste muchísimo para esto. Nadie tenia dudas de que lo iba conseguir», le dijo Alejandra. «Ella ha sido la mayor animadora que he tenido siempre. Pero, en este camino más», comentó Rosa. «Todo el mundo confiaba plenamente en ella. Que lo disfrute que haga lo que quiera con eso (el dinero). Se lo merece», agregó feliz. Sin lugar a duda, una noche repleta de emociones. ¡Enhorabuena, Rosa!