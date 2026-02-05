Rosa Rodríguez sorprende en ‘El Hormiguero’ con una confesión: «Pasapalabra me cambió la vida»

El Hormiguero ha despedido su primera semana del mes de febrero por todo lo alto. Tal y como se ha informado durante los últimos días, este jueves, día 5 de febrero, Pasapalabra vivirá un acontecimiento histórico. Tras más de un año de ardua lucha, por fin, los espectadores del programa conocerán el nombre del nuevo ganador. Una batalla que se disputarán Rosa Rodríguez y Manu Pascual, dos de los pesos pesados del concurso. Y es que, no han sido pocas las veces en las que ambos participantes se han quedado a una sola letra de convertirse en millonarios. Pero, quien la sigue, la consigue.

El presentador, Pablo Motos, ha recibido al dúo en el plató. No todos los días se tiene la oportunidad de entrevistar a un ganador de Pasapalabra, por lo que la emoción era evidente. De esta manera, poco a poco, los jóvenes han ido respondiendo a las cuestiones que les planteaba el comunicador. Un encuentro donde no hubo espacio para los nervios, con lo que dejaban claro que se estaban sintiendo como en casa. Así pues, entre pregunta y pregunta, el presentador quiso saber cómo había cambiado sus vidas desde que fueron fichados para participar en el show de las letras de Antena 3. Una cuestión que respondieron sin tapujos.

Rosa Rodríguez se sincera con Pablo Motos: «Cambié todo. Me puse en forma físicamente…»

Rosa Rodríguez y Manu Pascual coincidieron en el hecho de que tuvieron que dejar sus puestos de trabajo para poder dedicarse por completo al estudio. Pues, como es bien sabido por todos, para concursar en Pasapalabra es necesario dedicarle mucho tiempo para memorizar datos. De hecho, en el caso de la participante, confesó que había días en los que llegaba a estudiar de 12 a 14 horas. Un dato con el que su compañero estuvo de acuerdo, pues él también lo llegó a hacer.

Ambos explicaron que la dedicación por Pasapalabra les quitó mucha vida social. Pero, en el caso de Rosa Rodríguez, el formato mejoró por completo su estilo de vida. Unas declaraciones con las que no dejó indiferente a nadie. «Yo he dicho ya varias veces que a mí Pasapalabra me cambió la vida. Yo cuando decidí que quería empezar a prepararme y que quería hacerlo en serio, transformé todo», comenzó diciendo.

Lejos de dejarlo aquí, profundizó al respecto. «Cambié todo. Me puse en forma físicamente, cambié mi alimentación, me puse un horario muy estricto de descanso…», comentó. Pues, ser concursante del programa ha sido todo un reto para ella. «La persona que era antes de Pasapalabra era completamente diferente», dijo. Una experiencia de la que se siente muy agradecida. Pues, sus cambios de hábito han sido para mejor en todos los sentidos.

La norma especial que Rosa Rodríguez añadiría al reglamento de ‘Pasapalabra’

Tras tantos programas juntos, Manu Pascual y Rosa Rodríguez se saben el reglamento de Pasapalabra a la perfección. Por ello, Pablo Motos quiso saber si añadirían alguna regla. Una cuestión que la argentina, de corazón gallego, no dudó en responder. «Una cosa que a mí me parece interesante y que muchos espectadores han propuesto es poner un límite de ‘pasapalabras’», comenzó diciendo. «A veces, se dan situaciones que, a lo mejor, estamos 30 segundos diciendo ‘pasapalabra’», agregó. Una manera de aligerar el juego y no perder tanto tiempo.