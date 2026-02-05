¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del bote de Rosa o Manu

Pasapalabra se prepara para su gran día, en el que Rosa Rodríguez y Manu Pascual se llevarán el histórico bote de más de 2’7 millones de euros, el más alto de la historia del programa desde que se comenzó a emitir en el año 2000, precisamente, en Antena 3. Uno de los dos será el ganador, mientras que los cuatro invitados famosos que estarán en el plató vivirán en su primer día algo que quedará para toda su vida en el recuerdo. Estos son los cuatro famosos que estarán en el plató desde el jueves 5 y hasta el lunes 9 de febrero de 2026.

Mariam Hernández

La actriz es conocida por su participación en series y películas, especialmente en el terreno de la comedia. La invitada de Pasapalabra ha participado en numerosas series como Amar es para siempre, de Antena 3, y Gym Tony, en Cuatro. Acaba de estrenar la serie Padre no hay más que uno, versión de la mítica saga de películas de Santiago Segura, que ya se puede ver en la plataforma atresplayer.

Hace tres años decidió ser madre soltera, algo de lo que se siente muy orgullosa y no duda en hablar con claridad cada vez que le preguntan por ello.

Fernando Ramos, todo un clásico de ‘Pasapalabra’

El invitado es uno de los presentadores y colaboradores más conocidos de la televisión. Desde que saltó a la fama gracias a programas como Crónicas Marcianas y A tu lado, no ha parado de trabajar. Actualmente, es uno de los presentadores de Teledeporte y forma parte de la comunicación del Comité Olímpico Español (COE).

Pablo Rivero

El actor, que siempre será recordado por su papel de Toni Alcántara en Cuéntame como pasó, sigue ligado a los escenarios y al cine, al haber estrenado recientemente las películas El Molino y La Huella del Mar, además de haber participado en la temporada 16 de La que se avecina.

Además, también triunfa en el mundo de la escritura, habiendo publicado ya cinco libros: El rebaño, La cría, La matriarca, Hogar dulce hogar y el reciente La Canguro, que salió a la venta en diciembre de 2025.

Merche vivirá el bote de ‘Pasapalabra’ en directo

La cantante es creadora de grandes himnos de la música pop española como Abre tu mente y Eras tú, dejando huella en millones de personas. El año 2026 lo ha comenzado con la publicación de su nueva canción, titulada Labios de rojo.

Además de su faceta como cantante, la andaluza ha sido concursante de Tu cara me suena y es jurado habitual de Tierra de talento, el talent show de Canal Sur presentado por Manu Sánchez.