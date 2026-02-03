‘Pasapalabra’: se confirma qué día Manu o Rosa ganarán el bote y cuánto dinero se llevará el vencedor

Hace unos cuantos días, los más fieles seguidores de Pasapalabra se quedaron completamente sorprendidos con una información que tiene estrecha relación con Manu Pascual y Rosa Rodríguez. ¿En qué consiste, exactamente? En que uno de ellos ya es dueño del mayor bote de la historia del concurso que presenta Roberto Leal, de lunes a viernes, en Antena 3. Desde entonces, la cadena principal de Atresmedia aseguraba que íbamos a ser testigos de ese histórico momento «muy pronto», pero no habían compartido fecha exacta. Todo cambió el pasado jueves cuando, antes de dar paso al último invitado de El Hormiguero de la semana, Pablo Motos anunció la lista completa de invitados del 2 al 5 de febrero. La sorpresa llegó cuando comunicó que Manu Pascual y Rosa Rodríguez se pasarían por el plató este jueves. Por lo tanto, ya dio muchas pistas del día que veríamos ese esperado programa. Aun así, finalmente, se ha confirmado.

Todo ocurrió el pasado lunes 2 de febrero, cuando Pablo Motos, antes de recibir en el plató a Mika, recordó qué rostros conocidos le visitarían a lo largo de la semana. En el momento en el que mencionó a los últimos, quiso compartir la información más esperada: la fecha. «Después del programa, o Manu o Rosa se llevan el bote de Pasapalabra. Más de 2,7 millones de euros», desveló Pablo Motos. Por lo tanto, tal y como comentamos en Happy FM, Antena 3 va a seguir el modelo habitual de los últimos botes entregados: los concursantes acuden a El Hormiguero y, justo después, se emite el programa en el que uno de los dos se lleva el bote. Así pues, no vamos a descubrir quién se lo lleva hasta el último momento, generando una expectación verdaderamente sorprendente, como no podía ser de otra forma.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez ya han hecho historia en ‘Pasapalabra’

Sea quien sea la persona que se lleva el bote más alto jamás entregado en el concurso, que asciende a 2.716.000 euros, los dos ya forman parte de la historia del programa. Eso sí, el próximo jueves tras la emisión de El Hormiguero, tan sólo uno de ellos completará las 25 definiciones del Rosco y, por ende, se convertirá en el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones.

Debemos recordar que llevan 300 programas juntos a sus espaldas y que, cada tarde, han conseguido ganarse el cariño, el respeto y la admiración de miles de personas en nuestro país. Recordemos que el bote que se entregará es algo que el propio Manu Pascual vio crecer desde cero, puesto que llegó a Pasapalabra la tarde posterior a la victoria de Óscar Díaz. Más de 435 entregas después, el madrileño ha conseguido romper todos los récords. Entre ellos, el de permanencia en el concurso, que anteriormente lo tenía Orestes Barbero.

Es importante recordar que Rosa Rodríguez tampoco se queda atrás, puesto que, con más de 300 programas, se ha convertido en la mujer que más lejos ha llegado en la historia de Pasapalabra. Por si fuera poco, tanto ella como Manu Pascual forman el tándem que más tiempo ha competido junto en este concurso. ¿Quién de los dos se llevará el ansiado bote?