El mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’ ya tiene dueño: ¿cuándo se emite y quién se lo lleva?

Poco a poco y con el paso del tiempo, Pasapalabra se ha convertido en uno de los concursos que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Desde hace varios meses, Rosa Rodríguez y Manu Pascual se han acompañado a miles de personas tarde tras tarde, en su particular pelea por el bote del programa presentado por Roberto Leal. Hace unas cuantas semanas, Antena 3 emitió unos avances en los que daba a entender que Rosa Rodríguez podía haberse llevado el bote, al haber acertado nada más y nada menos que 24 preguntas de las 25 que hay. Finalmente, cuando llegó el día, los espectadores se sintieron decepcionados al ver cómo la gallega se confundió con esa última respuesta, por lo que, una vez más, se quedó sin opciones para completar el Rosco, que acumulaba por aquel entonces más de 2 millones de euros.

Pero no todo ha quedado ahí, puesto que, en las últimas horas, Antena 3 ha vuelto a anunciar algo similar pero, en esta ocasión, han sido mucho más concretos. ¿De qué manera? Han asegurado que «el mayor bote de la historia del concurso ya tiene dueño», por lo que Rosa Rodríguez o Manu Pascual, uno de los dos, ha conseguido la hazaña. Debemos recordar que, tras casi 300 duelos, uno de ellos se convertirá en el sucesor de Óscar Díaz, último campeón de Pasapalabra hasta la fecha, que se llevó el bote en mayo de 2024. Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que estamos ante la vez que más dinero ha entregado el concurso que presenta, de lunes a viernes, Roberto Leal, después de más de dos décadas de emisión entre Telecinco y, ahora, Antena 3. Es importante hacer mención que, hasta el momento, ese récord era de Rafa Castaño.

En marzo de 2023, el andaluz hizo pleno en el Rosco, en el que no solamente derrotó a Orestes, sino que acabó llevándose 2.272.000 euros. Por lo tanto, entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez está el nombre del próximo ganador del bote de Pasapalabra, que se sumará al de otros tantos como es el caso de Pablo Díaz, Paz Herrera, Fran González o Sofía Álvarez.

Es importante recordar que Manu Pascual comenzó su participación en el concurso de Antena 3 a mediados de mayo de 2024. Poco a poco, se fue consolidando como uno de los concursantes más queridos de la historia del programa, pero también uno de los más brillantes. De hecho, el madrileño ha firmado el récord absoluto de permanencia. De hecho, ya llegado a superar las 400 entregas, algo que no ha logrado nadie más que él hasta el momento.

Tan solo seis meses de su debut en Pasapalabra, llegó a nuestras vidas Rosa Rodríguez. Poco a poco, fue haciendo historia hasta convertirse en la mujer con mayor permanencia en el programa, superando la barrera de las 250 entregas. Desde ese momento, ambos han firmado impresionantes duelos en el Rosco, en los que en más de una ocasión ambos han estado a punto de alcanzar la gloria. Ahora bien, ¿quién lo conseguirá? Y, sobre todo, ¿cuándo resolveremos el misterio? Muy pronto, en Antena 3.