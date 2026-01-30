El pasado jueves 29 de enero, el plató de El Hormiguero recibió a uno de los chefs españoles más reconocidos de todo el mundo. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Dani García. Pero antes de darle la bienvenida, Pablo Motos hizo algo que, con el paso de las temporadas, se ha convertido en una tradición: dar a conocer los invitados que se pasarán por El Hormiguero la semana que viene. De esta forma, confirmó que el lunes el protagonista sería Mika, mientras que el martes lo serían los actores Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre. En cuanto al miércoles, está reservado para la visita de la familia Sánchez Saborido. El último día de la semana, los protagonistas serán Rosa Rodríguez y Manu Pascual, concursantes de Pasapalabra. Por lo tanto, todo parece indicar que ese día uno de los dos se llevará el bote más alto de la historia del concurso.

Un detalle que no pasó desapercibido para los espectadores de El Hormiguero, especialmente cuando Trancas y Barrancas hicieron una pregunta muy concreta respecto a la última visita de la semana: «¿Para qué vienen?». Pablo Motos, por su parte, decidió hacer caso omiso al comentario de sus hormigas, y todo con la firme intención de no dar ni un solo detalle sobre la verdadera razón por la que Manu Pascual y Rosa Rodríguez visitarán el plató del programa que se emite de lunes a jueves en Antena 3. Aun así, era algo que, desde Happy FM sabíamos que iba a suceder, puesto que estaba previsto que se siguiese el mismo patrón que en las últimas ocasiones en las que se ha entregado el bote de Pasapalabra, como es el caso de Rafa Castaño (2023) y Óscar Díaz (2024).

Es decir, Antena 3 no duda en convertir este momento en un grandísimo evento en prime time. De esta forma, los dos protagonistas de este histórico duelo se ven las caras con Pablo Motos en El Hormiguero, y lo hacen la misma noche en la que, a priori, se va a emitir el programa en el que uno de los dos completa el Rosco y, por ende, se lleva el bote.

No es una maniobra realizada por casualidad, puesto que, cada vez que esto sucede, los datos de audiencia hablan por sí solos. En el momento en el que Rafa Castaño ganó el bote de Pasapalabra, la cadena principal de Atresmedia anotó un 37.4% de cuota de pantalla, mientras que en el caso del histórico momento de Óscar Díaz, cosechó un 30.1% de share. Unos datos que, a buen seguro, podrían igualar o, incluso, superar en el caso de Rosa Rodríguez o Manu Pascual.

Es importante tener en cuenta a que, aunque todo parece indicar que, en un programa emitido en prime time, podremos saber quién es el dueño del mayor bote de la historia de Pasapalabra, lo cierto es que Antena 3 todavía no ha confirmado la fecha exacta. Eso sí, después de la noticia del paso de ambos por El Hormiguero, estamos completamente convencidos de que no tardarán en sacar de dudas a sus espectadores. ¡Comienza la cuenta atrás!