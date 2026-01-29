Desde hace unos cuantos días, Antena 3 dio la sorpresa al anunciar que el mayor bote de la historia de Pasapalabra por fin tenía dueño. Es decir, que Rosa Rodríguez o Manu Pascual habían logrado completar el Rosco y, por tanto, uno de ellos habría logrado llevarse más de 2 millones y medio de euros. ¡Una auténtica barbaridad! Por el momento, la cadena principal de Atresmedia no ha dado una fecha exacta en la que podremos disfrutar de este histórico suceso, aunque, eso sí, hay una pista que podría arrojar luz sobre cuándo veremos a alguno de los dos concursantes alzarse con el ansiado bote. Pero, ¿a qué dato revelador nos referimos, exactamente? A la ropa que lleva Roberto Leal en el momento en el que dice el último «sí», con el que el participante en cuestión completa el Rosco.

No se trata de una imagen tomada de cualquier otro programa, sino una grabación específica, que es la de la entrega del bote más alto de la historia de Pasapalabra. Por si fuera poco, se observa cómo Rosa Rodríguez aparece con una camisa blanca, mientras que Manu Pascual luce una camiseta negra de manga corta. Bien es cierto que no se puede asegurar que las imágenes de los participantes del concurso correspondan a ese día específico, pero no podemos decir lo mismo de las de Roberto Leal. Solamente por la efusividad que muestra al responder de forma afirmativa, a lo que se vaticina que es la última pregunta del Rosco, se sabe que corresponde a ese día tan señalado. En esta fecha, el presentador del concurso lucirá un suéter oscuro y, por ende, será entonces cuando caiga el bote.

Es importante tener en cuenta que Antena 3, en sus adelantos, continúa insistiendo en el concepto «muy pronto», pero la inclusión de esta nueva promoción con esa efusiva reacción de Roberto Leal parece que es más pronto de lo que podemos llegar a imaginar. No solamente porque es oficial que el bote más alto de la historia del programa ya tiene dueño, sino que el programa ya está grabado.

No podemos dejar de mencionar que, habitualmente, el margen que existe entre la grabación y la emisión del programa varía entre 10 y 14 días. Por lo tanto, si seguimos al pie de la letra ese espacio temporal, lo más seguro es que a principios de febrero descubramos quién se lleva el bote, si Manu Pascual o Rosa Rodríguez.

Mientras tanto, los más fieles seguidores de Pasapalabra son testigos de cómo ambos participantes, que se han ganado a pulso el cariño y la admiración de los espectadores, continúan compitiendo cada tarde como si nada. Todo ello mientras, en paralelo, la cadena principal de Atresmedia ya ha ido dando pinceladas de lo que estamos a punto de vivir: algo histórico.

Así pues, el espectador debe estar atento a los mensajes que vaya lanzando Antena 3 en sus promos para ver si deciden dar una fecha oficial. Otra cuestión a tener en cuenta va a ser El Hormiguero de Pablo Motos. Tendremos que esperar si este jueves 29 de enero, a la hora de dar a conocer los invitados de la próxima semana, acude alguno de los dos concursantes (o ambos) en el día en el que, finalmente, descubramos quién es el dueño del mayor bote de la historia de Pasapalabra. ¡Ya va quedando menos!