Manu Pascual tiene claro a qué destinaría el dinero del bote de ‘Pasapalabra’

Pasapalabra continúa su andadura por Antena 3 y, como no podía ser de otra manera, lo está haciendo con entregas repletas de emoción. El bote millonario no para de crecer y, en pleno mes de enero, se encuentra a poco de sumar los 3 millones de euros. Una cantidad histórica que tiene a Manu Pascual y a Rosa Rodríguez con las emociones a flor de piel. Y es que, nunca nadie, en toda la historia del concurso, se ha llevado una cantidad tan alta de premio. Pero, los participantes no desisten en su lucha. De hecho, el pasado lunes 26 de enero, el madrileño ganó la prueba de El Rosco y se quedó a tan solo dos letras.

Manu Pascual ha vivido un par de programas complicados. Pues, como comentábamos hace unos días, estaba siendo superado por su contrincante de manera consecutiva. Una situación que, por obvias razones, no era nada fácil para él. Pero, por lo que parece, ha logrado remontar. Teniendo en cuenta su nueva victoria, el presentador del programa le preguntó sobre lo que haría con tanto dinero. Y es que, además del bote, los concursantes tienen un dinero acumulado por sus victorias.

Manu Pascual lleva más de 400 programas jugados

El madrileño ya lleva acumulados 264.600 euros, los cuales ha logrado obtener en 429 entregas de Pasapalabra. A esto, en el caso de que complete el Rosco, se le tendría que sumar 2,7 millones de euros. Una cantidad al alcance de unos pocos, sin lugar a dudas. «Lo primero que haría sería comprarle la camisa a José Corbacho», bromeó sobre el vestuario de su compañero en el equipo azul.

Respondiendo a la pregunta de Roberto Leal, el joven se sinceró ya hace un tiempo. «Básicamente, ayudar a mi familia, seguir estudiando, que me encanta, y cualquier capricho que pudiese darme, bienvenido sea. También para una casa o un viaje especial», explicó. Por su parte, Rosa Rodríguez, también ha llegado a comentar lo que haría si ganara el bote. «Es mucho dinero, no sé ni para qué daría. Me encantaría que mis padres tuvieran todo lo que quisieran sin tener que pensar en los céntimos. También me encantaría seguir haciendo lo que hago sin pensar en la parte económica», confesó.

¿Por qué Manu Pascual decidió participar en ‘Pasapalabra’?

En una ocasión, el madrileño se sinceró en el programa y habló del motivo que lo había impulsado a presentarse al casting del concurso presentado por Roberto Leal. «Llevo toda la vida viendo Pasapalabra. Vas creciendo, vas acertando cosas, te va interesando el mundo de la cultura…», comenzó diciendo. «Y pensé: ¿Por qué no? Voy a intentarlo. Empezó como un reto y, con la tontería… fíjate, aquí estoy», contó a Roberto Leal. «Fue por cuenta propia, pero la familia, por supuesto, me animó. Sin ella, no estaría aquí», admitió el joven.

Además, Manu Pascual siempre ha sido un gran fan del concurso. «Desde que tengo consciencia», contestó. «Con cuatro o cinco años, probablemente», agregó entre risas. «Me alegro muchísimo de que eligieras este programa para dar ese primer paso grande delante de tanta gente que te ven cada tarde», le dijo agradecido Roberto Leal.