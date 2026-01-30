El chef Dani García confiesa su ingrediente secreto para la tortilla de patatas: «Le da un sabor único»

El chef Dani García ha sido el último invitado de la semana de El Hormiguero, donde ha acudido para hablar del libro Cocina en casa como Dani, en el que presenta sus mejores recetas, pero adaptadas a los utensilios y electrodomésticos que tenemos en nuestras casas habitualmente. El malagueño, que tiene más de 20 restaurantes repartidos por todo el mundo bajo su dirección, no ha tenido problemas en hablar de algunos temas que siempre levantan mucha polémica, como es la tortilla de patatas y el famoso debate sobre la cebolla entre sus ingredientes. Pero esa no fue la opinión más llamativa que lanzó ante las cámaras.

Como suele pasar con otros cocineros como Chicote, Dabiz Muñoz o Karlos Arguiñano, García no ha rechazado hablar de su receta para uno de los platos estrella de nuestra gastronomía. «La tortilla, sin cebolla», sentenciaba sin rodeos. «Es una polémica absurda. Para hacer bien una tortilla de patatas hay cuatro ingredientes: sal, aceite de oliva, patata y huevos. A partir de ahí, es adulterarla con cebolla, chorizo, lo que tú quieras, pero es adulterarla», decía, sabiendo que muchos no iban a compartir su opinión.

Aprovechando que había ido para hablar de su libro, no tardó en dar una idea para los espectadores. «Yo uso un gran truco, viene en mi nuevo libro. Yo lo que añado es una mayonesa de aceite de oliva. Al final es huevo, aceite de oliva y sal. Le da un sabor y una frescura únicos. Cuando la comes, notas en el retrogusto una pureza y un sabor a lo que tiene que ser una tortilla de patatas», otra opinión que para muchos será un sacrilegio absoluto.

La explicación para esto viene debido a una experiencia de la que guarda muy buen recuerdo: «La idea de la mayonesa viene de hace muchos años en un restaurante de Valencia en el que cocinaba una señora absolutamente increíble. Hacía unos buñuelos de bacalao y le pregunté por la receta porque estaban buenísimos. Y me dijo que metía dos cucharadas de alioli a la masa. Y eso se me quedó y muchos años después metí alioli a la tortilla, pero no tenía sentido y pasé a la mayonesa», contaba.

Pero García llegó al plató con ganas de hacerle la competencia a Juan del Val, especializado en lanzar cualquier opinión loca que pueda levantar revuelo con tal de llevar la contraria a la mayoría. Algo que el cocinero ya avisó nada más comenzar la charla, bromeando con que le podría quitar el puesto en la tertulia de los jueves al marido de Nuria Roca.

El polémico truco de Dani García para la tortilla

Siguiendo con sus trucos para la tortilla de patatas, lanzó una más: «Y hago otra cosa polémica. La cuajo con un poco de mantequilla». Si con su rotunda opinión sobre no poner cebolla había levantado ampollas, con esto ya había conseguido ponerse en contra a mucha gente.

«La razón es que a mí me gusta la tortilla blanquita, no me gusta el tostado. El aceite de oliva transmite muy rápido el calor. No me gusta ese tostado. La mía está blanca porque el huevo no ha tostado», de esta manera explicaba que tiene una base y que no se trata de algo que haga a lo loco. «Ahí ya reconozco que depende de gustos», reconocía ante las cámaras de El Hormiguero.