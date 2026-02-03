Mika desvela en ‘El Hormiguero’ cómo fue el secuestro de su padre: «Fue muy dramático todo»

El cantante libanés Mika, aunque asentado en Reino Unido desde que era casi un niño, ha sido el primer invitado de la semana de El Hormiguero. Allí ha hablado de Hyperlove, su nuevo disco de estudio, que salió publicado el pasado 23 de enero y que ya está disponible en todas las plataformas digitales. El artista libanés ha querido hablar del amor de su madre, que es parte importante de este disco, además de recordar el complicado episodio en el que su padre fue secuestrado, algo que le ha marcado de por vida.

En este disco, tal y como anuncia el propio artista, hay 51 menciones hacia el amor, siendo el amor hacia su madre uno de los protagonistas. «Mi madre ha sido muy importante en mi vida. Hemos empezado a cantar juntos. A mí, con 8 años, me expulsaron de la escuela y mi madre decidió que tenía que dejar el colegio y ponerme a estudiar música, pero a estudiarla en serio, cinco horas al día. Ella sabía que yo iba a ser cantante, hacía que me colara en casas donde estaban dando fiestas y me pusiera a cantar y a tocar el piano. Una noche me colé en una fiesta en casa de Diana Ross», ha comentado a Pablo Motos.

Tras escapar de su país por culpa de la guerra, la familia de Mika se mudó a París, donde vivió entre libaneses, una etapa que no recuerda con mucho cariño. «En el colegio de París teníamos un uniforme negro y azul, todos iguales. Cuando me cambié de colegio a Inglaterra no había uniforme y pensé que era una oportunidad genial para mostrarme como yo era realmente», explicaba.

En Londres se olvidó de todos los complejos y no dudó en presentarse en el colegio «con una pajarita, unos shorts rosas…». Es por eso que ha querido lanzar un mensaje para los más jóvenes, animándoles a mostrarse al mundo tal y como son.

En el tiempo que pasaron en París, las cosas no fueron nada fáciles para Mika y su familia, ya que su padre fue secuestrado, pese a que ya creían haber dejado atrás el horror de la guerra en su país. «Fue secuestrado durante ocho meses, después le liberaron y, cuando pudimos volver a verle, no le reconocíamos», ha admitido. «Estaba superdelgado, con una barba muy larga, era una persona diferente, dejó de ser papá para convertirse en Mike», recordaba con amargura.

Los cambios que espera Mika de la música en los próximos años

Pese a que se trata de un artista con mucha personalidad, el invitado de El Hormiguero no ha dudado en probar la IA para hacer música, algo que parece inevitable que en un futuro no muy lejano se convierta en normal. «He probado en algún programa a meter mi voz, darle a la IA unas instrucciones y he obtenido, en dos minutos, resultados impresionantes», confirmaba.

Eso sí, advierte que nunca será igual que la música de los artistas: «La IA no tiene alma, eso tienes que dárselo tú, pero dentro de cinco años vendrán unos cambios gigantes en este sentido».