Pasapalabra, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. A lo largo de estos años, son muchos los concursantes que han formado parte de su historia, pero solo unos pocos han tenido la suerte de acertar las 25 preguntas del Rosco y, por ende, han podido llevarse el bote. Hay que destacar, a su vez, que también hay muchos participantes que, pase lo que pase, ya han marcado un antes y un después en la vida de los espectadores. Un claro ejemplo lo encontramos en Manu Pascual y Rosa Rodríguez, un exitoso tándem que se separará el jueves 5 de febrero, después de descubrir quién de los dos consigue el mayor bote de la historia de Pasapalabra. Un premio que el madrileño ha visto crecer desde el primer día, puesto que llegó al concurso tras la victoria de Óscar Díaz.

Rosa Rodríguez, por su parte, debutó en el concurso presentado por Roberto Leal un tiempo después, concretamente el 19 de noviembre de 2024. De hecho, lo hizo sin tan siquiera llegar a imaginar que su nombre iba a formar parte de la historia de Pasapalabra. De hecho, hay que destacar que la gallega de origen argentino suma a sus espaldas más de 300 entregas, convirtiéndose en la mujer que más tiempo ha pasado concursando en este programa. Pero no solamente eso, sino que su constancia, temple y conocimiento le han valido para convertirse en uno de los rostros de la televisión más queridos en la actualidad. Aun así, sea ella la que se lleve o no el bote, el jueves 5 de febrero pondrá punto y final a su etapa en Pasapalabra. Recordemos que las reglas del juego afirman que, al haber un ganador del bote, el perdedor se irá a casa con el dinero que ha acumulado.

¿Cómo entrena Rosa Rodríguez para participar en ‘Pasapalabra’ e intentar llevarse el bote?

Si hay algo que ha caracterizado el paso de la gallega con origen argentino por este programa ha sido su tenacidad, su inteligencia y su perseverancia. Pero esto no es producto de la casualidad, puesto que, desde sus primeros días en Pasapalabra, Rosa adoptó una rutina de lo más exigente para poder cumplir su objetivo que, como el de Manu Pascual, es llevarse el bote.

De hecho, la concursante llegó a reconocer que estudia, aproximadamente, «unas cinco horas diarias». Ese tiempo, sumado a las largas jornadas de grabaciones del programa, le deja poco margen para otras cuestiones, como es hacer ejercicio físico. Es por eso que tomó la decisión de repasar decenas de definiciones mientras hacía caminatas de unos 15 kilómetros por la montaña.

«Me he tomado una especie de excedencia, porque esta es una oportunidad que tienes en la vida, entonces quiero sentir que he dado el máximo de mí. Le dedico bastantes horas al estudio», explicó la gallega. Pero no todo queda ahí, puesto que también confesó que, en varias ocasiones, ha recurrido a una aplicación llamada Anki con la que repasa datos. ¡Algo verdaderamente espectacular y sorprendente, qué duda cabe!