Quién es Mariam Hernández: su edad, su pareja, de dónde es y todo sobre la actriz

No es ningún secreto que Mariam Hernández, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los proyectos en los que ha participado que han acabado siendo un gran éxito. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional de Mariam Hernández, sin dejar de lado diversas cuestiones de su vida personal, como es el caso de su edad, de dónde es, su pareja actual y si tiene hijos.

La trayectoria profesional de Mariam Hernández

Nacida en abril de 1981 en Fuerteventura, Mariam se ha convertido en una de las actrices que más está dando de qué hablar en nuestro país. Desde muy temprana edad, la canaria se interesó por el mundo del espectáculo, aunque sus primeros pasos no fueron frente a las cámaras. Con 18 años, puso rumbo a Madrid para estudiar Comunicación Audiovisual, fue entonces cuando descubrió su verdadera vocación, que era la interpretación. Por ese mismo motivo, comenzó a formarse como actriz.

Su carrera en televisión comenzó en la década de los 2000, a través de pequeñas participaciones en diversas series de gran éxito como es el caso de El Comisario o Los Hombres de Paco. Su primer gran papel llegó con La Tira (2008), donde dio vida a una cajera de supermercado. Eso sí, su consolidación llegó con Cuestión de sexo, interpretando a Paloma, la hermana de Elena. A lo largo de los años, Mariam Hernández ha participado en varios proyectos, como son Fenómenos o, incluso, Gym Tony, donde estuvo varias temporadas.

No podemos dejar de mencionar su paso por Amar es para siempre, que entre 2016 y 2018 dio vida a Henar Pacheco. En 2026, Mariam ha estrenado Padre no hay más que uno, la serie, un proyecto de atresplayer en el que da vida a Helena. En cuanto a la gran pantalla, la canaria ha trabajado en excepcionales proyectos, tales como No controles, Seis puntos sobre Emma, Zona Hostil, Vientos de La Habana o, incluso, en ¿Qué te juegas?, entre otros.

Su vida personal

A pesar de su exitosa carrera, lo cierto es que Mariam Hernández siempre se ha mostrado muy cauta a la hora de dar a conocer cuestiones que tienen estrecha vinculación con su ámbito más personal. Aunque se desconoce si su corazón está ocupado actualmente, sí que se sabe que es madre, puesto que, en enero de 2020, dio la bienvenida a su hija Nahla.

Es importante mencionar que, con la llegada de su pequeña, la actriz tomó una de las decisiones más contundentes de su vida, y es la de afrontar la maternidad como madre soltera por decisión propia. Una elección de la que ha hablado en numerosas ocasiones, entre otras cuestiones, por la nueva perspectiva profesional y vital que tiene desde que se convirtió en mamá. Sin duda, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, en todos los aspectos. ¡Y nos encanta verla tan feliz!