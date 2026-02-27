IAG ganó un 22 % más en 2025 y superó los 3.300 millones

IAG ha registrado un beneficio después de impuestos de 3.342 millones de euros, un 22,3% más que un año antes, según ha notificado este viernes la compañía, que también ha anunciado un programa de recompra de acciones por 1.500 millones de euros y un incremento del 8,9% del dividendo a repartir.

DE esta forma, el holding aeronáutico ingresó 33.213 millones de euros, un 3,5% más, de los que 28.969 millones provenían por ingresos del pasaje. Los costes alcanzaron los 28.189 millones de euros, un 1,33% más.

Asimismo, obtuvo un beneficio operativo de 5.024 millones, lo que representa un ascenso del 17,3% con respecto a un año antes, mientras que el beneficio antes de impuestos fue de 4.505 millones de euros, un 26,43% más.

En concreto, el consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha señalado que la compañía ha tenido un rendimiento «excepcional» en 2025, lo que se traduce en resultados financieros «de primer orden», con márgenes «excepcionales» y una rentabilidad «superior» del capital.

Gallego ha añadido que la estrategia y el programa de transformación de la compañía está «creando valor para los accionistas», con un crecimiento del beneficio por acción ajustado del 22,4% y.

IAG ha aumentado un 8,9% el dividendo

Por ello, la compañía ha aumentado un 8,9% el dividendo por acción y ha anunciado un programa de recompra por valor de 1.500 millones de euros.

En concreto, la compañía anunció este jueves que propondrá en la junta general de accionistas la distribución de un dividendo complementario de 0,05 euros por acción con cargo al ejercicio 2025 que se sumará al distribuido ya en diciembre por valor de 0,048 euros. Esto hará que el dividendo total del ejercicio alcance los 0,098 euros por acción. De esta forma, la retribución total ordinaria alcanza los 448 millones de euros.