Alineación del Real Madrid contra el Barcelona en Copa de la Reina: Bruun se apunta al Clásico

Signe Bruun apunta a ser la gran novedad en la alineación de Pau Quesada para este Clásico de Copa de la Reina, donde Real Madrid y Barcelona buscarán una plaza en semifinales. La delantera danesa parece haber dejado por fin atrás sus problemas y, tras marcar ante el Deportivo, apunta a un once muy similar al que ya plantó cara en la Supercopa de España. Entonces, a las blancas les faltó pólvora arriba, como en Montjuic, y si algo tiene la delantera es ese gol que muchas veces se echa de menos en la punta de lanza madridista.

Por ello, todo apunta a que repetirá en el once del Real Madrid, tras ser titular también en Riazor el pasado fin de semana. Tuvo ocho minutos en Castellón, en la final de la Supercopa, tras casi cuatro meses sin jugar, y tras disputar una hora ante las coruñesas, todo parece indicar que será la referencia en el ataque de las blancas en este nuevo Clásico, donde las madridistas buscarán llevarse los cuartos contra el Barcelona en casa.

Después de las rotaciones masivas en La Coruña, Quesada apunta a poner su once tipo sobre el césped del Di Stéfano. Un equipo de lo más reconocible y en el que sólo habría un cambio respecto al que se quedó a las puertas de la gloria en Castalia. Siete futbolistas de las que se presumen titulares tuvieron descanso, aunque sí que se pudo ver tras el descanso a jugadoras como Linda, Méndez o Angeldahl.

Alineación probable del Real Madrid en el Clásico

En portería, con la ausencia de Frohms por lesión y tras el nivel mostrado últimamente, no hay dudas de que será Misa quien ocupará la portería. La guardameta hizo méritos para incluso abrir el debate al regreso de la alemana, cuajando una actuación espectacular en el último Clásico, donde fue fundamental para que las de Quesada se mantuvieran en el partido hasta el tramo final, con hasta 10 intervenciones.

En defensa, más de lo mismo. Las cuatro elegidas parecen claras. En el centro de la defensa, Maelle Lakrar y María Méndez son indiscutibles. No tienen ahora mismo rival y así lo demostraron en Castellón, donde realizaron un auténtico partidazo. En el costado diestro, Eva Navarro cumplió también muy bien ante las intentonas de Claudia Pina, mientras que Yasmim, teóricamente el eslabón más débil, también estuvo de lo más acertada, a pesar de que las culés volcaron sus ataques por su lado.

Sí que hay alguna duda en el centro del campo. Parece claro que Angeldahl y Däbritz serán las dos que aparezcan en ese doble pivote, aunque no se puede descartar que se incluya a una Toletti que ya está recuperada. De hecho, no se puede descartar un centro del campo formado por las tres, prescindiendo de una de las futbolistas de ataque, donde Athenea sería la teórica sacrificada.

Aunque la lógica indica que el ataque madridista sólo variará en una posición en este Clásico respecto al de hace dos semanas. Linda Caicedo volverá a ser la futbolista que haga de enganche y que tenga mayor libertad de movimientos. En la derecha aparecerá Caroline Weir, que cada vez se siente más cómoda en esa nueva posición, mientras que Athenea lo haría por la izquierda. Como decíamos, en punta, hay pocas dudas a que será Bruun la que complete el equipo.