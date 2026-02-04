Real Madrid femenino – Barcelona: horario y dónde ver por TV gratis el Clásico de cuartos de la Copa de la Reina

Real Madrid y FC Barcelona femenino volverán a verse las caras en competición oficial después de la final de la Supercopa 2026, donde el conjunto azulgrana salió vencedor en el partido por el título, con un marcador de 2-0. Ahora, el conjunto merengue desea la revancha en los cuartos de final de la Copa de la Reina 2025-2026. Descubre el horario y dónde ver el Real Madrid-Barcelona de la Copa de la Reina.

Horario y dónde ver el Real Madrid -Barcelona de la Copa de la Reina: a qué hora es

¿Cuál es el horario y dónde se puede ver el Real Madrid-Barcelona de Copa de la Reina? La gran pregunta del millón. Pues bien, el Clásico se disputará este próximo jueves 5 de enero en el estadio Alfredo Di Stéfano, en la Ciudad Deportiva Real Madrid, a partir de las 21:00 horas. Ambos conjuntos llegan enchufadísimos después de vencer holgadamente en los octavos de la competición, donde el conjunto azulgrana doblegó de forma contundente al Alavés por 0-6 y el equipo madridista hizo lo mismo ante el Espanyol, por 1-4.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid femenino vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

El esperado choque de cuartos de final de la Copa de la Reina 2025-2026 entre el Real Madrid y el Barcelona femenino se podrá seguir a través de las cámaras de Teledeporte y en su página web oficial de RTVE Play, donde nos mostrarán todas las imágenes y el directo acerca del enfrentamiento. Por otro lado, en la web de OkDiario podrás seguir y disfrutar del minuto a minuto del partido con los mejores comentarios, análisis e imágenes del duelo que se disputará en el Alfredo Di Stéfano.

🚨 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢𝗦 ⏰ Estas son las fechas y las horas de los partidos de los cuartos de final de la #CopaDeLaReinaIberdrola. ℹ️ https://t.co/qV9A2YnrA4 pic.twitter.com/gTmKgj8HMx — RFEF (@rfef) January 9, 2026

Dónde escuchar por radio en directo el Clásico Real Madrid femenino – Barcelona

El Clásico femenino del fútbol español, entre Real Madrid y Barcelona, se podrá escuchar a través de todas las grandes emisoras de nuestro país. Cope, Cadena SER, EsRadio, Radio MARCA u Onda Cero, entre otras, nos darán toda la última hora y nos contarán en directo todo lo que suceda en la eliminatoria entre estos dos colosos de nuestro deporte.

Estadio y quién es la árbitra del partido Real Madrid femenino – Barcelona

Casi 6.000 espectadores se reunirán este próximo jueves 5 de febrero en el Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva Real Madrid. ¿La razón? Disfrutar el Clásico entre el conjunto merengue y el FC Barcelona, que protagonizarán uno de los partidos de los cuartos de final de la Copa de la Reina 2025-2026. Lorena Trujillano será la encargada de dirigir el encuentro en este espectacular y legendario escenario.