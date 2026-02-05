Real Madrid femenino – Barcelona, en directo hoy | Cómo va, goles y dónde ver por TV en vivo el partido de la Copa de la Reina

Llegó el Clásico de la Copa de la Reina y una de las citas más especiales de la temporada en el fútbol femenino. Sigue el Real Madrid-Barcelona de cuartos de final y todo lo que ocurra en el estadio Alfredo di Stéfano con nosotros en DIARIO MADRIDISTA. En juego un billete a semifinales, porque esta eliminatoria se disputa a partido único y será en campo madridista.

Una final anticipada entre los dos mejores equipos del fútbol equipo español con el recuerdo reciente de la Supercopa de España, en el que el Barça se impuso por 0-2 en Castalia. Ese duelo demostró que el equipo blanco está cada vez más cerca del culé en cuanto a nivel y ahora quiere reducir aún más la diferencia logrando un triunfo histórico ante su afición.

De hecho, el entrenador blaugrana, Pere Romeu, avisó en la rueda de prensa anterior a los cuartos del crecimiento del conjunto blanco: «Es muy probable que sea el partido más complicado que tenemos contra el Real Madrid. Jugamos en su estadio, es una eliminatoria a partido único y ellas han ido modificando cosas cuando nos hemos enfrentado».

Valdebebas será el escenario de este bonito choque. Un aspecto positivo para el Real Madrid, que buscará su segunda victoria en más de 20 clásicos y acercarse así al ansiado primer título de su historia. Más sencillo parece para un Barça que, pese a que no se confía, debido al constante crecimiento madridista, sigue dominando con mano firme los enfrentamientos directos.

Aunque el Barcelona sigue siendo el gran favorito y lo lógico es que acabe ganando e incluso goleando, como suele ser habitual, no podemos negar que la brecha entre ambos equipos cada vez es más estrecha. Esto hace que este duelo de cuartos de final sea una final anticipada, en la que el equipo que resulte victorioso tendrá el camino despejado hacia la final, que se celebrará el 16 de mayo en Gran Canaria.

Dónde ver el Real Madrid-Barcelona

El partido entre Real Madrid y Barcelona de este jueves se podrá a seguir a través de Teledeporte. TVE relega el Clásico a canal deportivo cuando La 1 no emite este jueves el encuentro de cuartos de la Copa del Rey entre el Betis y el Atlético, por lo que los aficionados que quieran ver el fútbol femenino lo harán en TDP.