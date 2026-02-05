Real Madrid femenino – Barcelona, en directo hoy | Cómo va, goles y dónde ver por TV en vivo el partido de la Copa de la Reina

Femenino
45'
¡Añaden 9 minutos!
Lo normal, después de una primera parte llena de problemas. La lesión de Laia Aleixandri, dos revisiones en el VAR, el parón por el enfrentamiento entre Misa y Pina… De momento no ocurre gran cosa en este largo descuento.
43'
No hay nada
Segunda revisión absurda. No era la falta de Aïcha, sino una anterior que tampoco merecía la expulsión. Se reanuda el Clásico y el descuento será largo entre unas cosas y otras. Sigue el 0-1 para el Barcelona.
41'
¡Otra vez el VAR!
Revisan una falta del Barcelona en el centro del campo y si es así sólo puede ser porque se plantee sacar roja a Aïcha.
39'
Se chuta la falta
Por fin, porque han pasado tres minutos desde que la cometió a Eva Navarro. Ocasión muy clara para el Barça que desperdicia Alexia porque su disparo impacta en la barrera.
37'
Lío en el Clásico
La árbitro intenta evitar una tangana entre las jugadoras. Misa tira al césped a Claudia Pina por quitarle el balón de las manos y se monta el pollo con la jugadora culé rodando sobre el césped.
36'
Falta cerquísima del área para el Barça
Derriba Eva Navarro a Brugts en el pico del área, jugándose el penalti, y ve la amarilla la lateral derecho del Real Madrid.
31'
El Real Madrid intenta respirar
Vaya dos sustos seguidos se han llevado las de Quesada tras encajar el 0-1 en el minuto 21. Las blancas necesitan algo de posesión para conseguir sacar a las culés de su campo. Ahora hay otra falta para el Barça desde la derecha.
29'
¡Al palo Vicky López!
¡Con la zurda la tiene la internacional española! El Real Madrid se vuelve a salvar tras el balón a la madera de Vicky en la segunda jugada después del córner. Vaya quiebro le hizo la joven jugadora a Lakrar para chutar con todo para marcar.
29'
No hay absolutamente nada
La árbitro descarta que hubiera penalti y habrá córner para el Barça tras la parada de Misa.
28'
La árbitro va al VAR
Agarra Lakrar a Vicky López, pero está claramente fuera del área y además no la derriba. Incomprensible revisión en Valdebebas.
27'
Misa evita el segundo
Tiro algo centrado de Claudia Pina, pero se estira la meta canaria para evitar el 0-2 y mandarla a la esquina. Otra opción para el Barcelona.
25'
Feller lo intenta en fuera de juego
No valía, pero la delantera madridista chutó por encima de Cata Coll tras zafarse de su marcador tras una bregar con ella.
21'
Gol de Alexia Putellas
Se adelanta el Barcelona. Tenía que ser de córner, porque han tenido bastantes en los primeros 20 minutos. Centro de Graham Hamsen que remata Alexia Putellas de cabeza casi a placer aprovechando un despiste tremendo de las blancas. Real Madrid 0-1 Barça.
20'
El Barça vuelve a acercarse
Jugada de Alexia por la izquierda que acaba en córner.
19'
¡Primer córner del Madrid!
Centra Angeldahl y despeja la defensa del Barcelona tras un rebote, pero la vuelve a tener el Real Madrid con una carrera hacia su campo de Athenea. La lesión de Laia parece haber afectado anímicamente al Barça.
17'
Entra Aïcha Cámara
Para sustituir a la lesionada Laia. Nuestros mejores deseos con la internacional de España.
16'
Se va en camilla Laia Aleixandri
Qué mala suerte. Se marcha llorando la defensa española y la lesión puede ser grave viendo su cara. Ojalá sea lo menos posible, habrá cambio obligado en el Barça.
15'
Puede haber lesión en el Barça
Se ha hecho mucho Laia Aleixandri en un lance con Feller. Gestos claros de dolor de la defensa culé, que fue ella sola quien sufrió el pinchazo.
13'
Otro córner para el Barça
Lo bota Graham, despeja Feller y Alexia chuta, pero se vuelve a ir alto.
11'
El Real Madrid se echa atrás
Ahora aprieta más el Barça, aunque sin demasiadas ideas, y las blancas están mostrando un buen nivel en defensa a la espera de poder correr a campo rival. Probó el tiro Vicky López, pero se le va alto.
9'
El Barça sigue llegando, pero sin peligro
Otra jugada que muere en la línea de fondo sin demasiado peligro. La primera gran ocasión la tuvo Athenea para el Real Madrid.
8'
Falta de Eva Navarro
Quiere avanzar metros el Barça, que saca la falta de la lateral derecha del Real Madrid.
6'
¡Amarilla para Pere Romeu!
Algo ha debido protestar el entrenador del Barcelona porque ha sido amonestado en el minuto 6. Insistimos en que parece que va a ser un Clásico de alto voltaje.
5'
El Barça se lleva el primer susto
Y el Clásico se calienta por una falta de Vicky López sobre Athenea que no pita la árbitra. Habrá saque de banda para el Madrid.
4'
¿¡Pero qué has hecho Athenea!?
¡La acaba de tener el Real Madrid en la bota de su número 7! Fallo garrafal del Barcelona en defensa, Athenea la roba, regatea a la portera y cortocircuita por completo. Ni tira ni la pasa y al final acaba regalándosela a Vicky López. Lo tenía todo para marcar a puerta vacía.
3'
Córner para el Barça
Lo fuerza Claudia Pina. Saca en corto Pajor, pero la estrategia no funciona y el Madrid despeja sin problemas.
2'
El Barça toca y el Madrid aprieta
Las de Romeu intentan hacerse con la posesión, pero con dificultades por la alta presión de las blancas, que tratan que su rival no pueda ejercer su juego.
1'
¡Empieza el partido!
El Barcelona pone el balón en marcha y el Real Madrid aprieta en la presión para robarlo lo más rápido posible.
Gran ambiente en Valdebebas
Los madridistas tienen ganas de ver el primer triunfo en un Clásico disputado en Madrid. El Alfredo di Stéfano tiene un bonito aspecto para este Real Madrid-Barcelona y los aficionados blancos ya rugen a pocos instantes de que arranque.
¡10 minutos para el Clásico!
Con un pase a semifinales en juego. Recordamos, la eliminatoria es a partido único, por lo que el equipo ganador se sabrá este jueves en Valdebebas. La siguiente ronda ya sí será en formato ida y vuelta y el Real Madrid quiere estar en ella. Para eso, tiene que eliminar a su bestia negra y máximo rival, el Barcelona.
El Real Madrid quiere la Copa
El Real Madrid busca sus segundas semifinales consecutivas de la Copa de la Reina después de caer en las de 2025 precisamente contra el Barça. Para estar en estos cuartos las blancas eliminaron al Espanyol en octavos por 0-4 con los goles de Linda Caicedo e Iris, ambas por partida doble.
Cómo va la otra eliminatoria
A esta hora se está jugando el otro partido de cuartos de final, con empate a cero entre Real Sociedad y Badalona cuando se supera el minuto 85. En estos momentos habría prórroga en San Sebastián. Estos son los otros resultados de esta eliminatoria:
- Atlético de Madrid 4-1 Athletic Club
- Madrid 0-1 Tenerife
En marcha el calentamiento.
Las 22 protagonistas ya están sobre el césped de Valdebebas realizando ejercicios de calentamiento antes de que en 20 arranque el Clásico.
💪 ¡VAMOS EQUIPO! @orange_es | @orangefutbol_es pic.twitter.com/N3sxUCk0Iv
— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) February 5, 2026
Y así lo hace el Barça
Estas son las 11 elegidas de Pere Romeu: Cata Coll; Ona Battle, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Vicky López; Graham, Pina y Pajor.
Así sale el Real Madrid
Pau Quesada, técnico madridista, repite el mismo 11 que perdió en la final de la Supercopa contra el Barça. Lo componen las siguientes jugadoras: Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Weir, Däbritz, Angeldahl; Athenea, Linda y Feller.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches a todos! Tenemos por delante 45 minutos de previa hasta que arranque este gran Clásico de cuartos de final de la Copa de la Reina entre Real Madrid y Barcelona. Ya conocemos los onces y enseguida os los contamos. Se avecinan emociones fuertes en Valdebebas. ¡Vamos allá!
Llegó el Clásico de la Copa de la Reina y una de las citas más especiales de la temporada en el fútbol femenino. Sigue el Real Madrid-Barcelona de cuartos de final y todo lo que ocurra en el estadio Alfredo di Stéfano con nosotros en DIARIO MADRIDISTA. En juego un billete a semifinales, porque esta eliminatoria se disputa a partido único y será en campo madridista.
Una final anticipada entre los dos mejores equipos del fútbol equipo español con el recuerdo reciente de la Supercopa de España, en el que el Barça se impuso por 0-2 en Castalia. Ese duelo demostró que el equipo blanco está cada vez más cerca del culé en cuanto a nivel y ahora quiere reducir aún más la diferencia logrando un triunfo histórico ante su afición.
De hecho, el entrenador blaugrana, Pere Romeu, avisó en la rueda de prensa anterior a los cuartos del crecimiento del conjunto blanco: «Es muy probable que sea el partido más complicado que tenemos contra el Real Madrid. Jugamos en su estadio, es una eliminatoria a partido único y ellas han ido modificando cosas cuando nos hemos enfrentado».
Valdebebas será el escenario de este bonito choque. Un aspecto positivo para el Real Madrid, que buscará su segunda victoria en más de 20 clásicos y acercarse así al ansiado primer título de su historia. Más sencillo parece para un Barça que, pese a que no se confía, debido al constante crecimiento madridista, sigue dominando con mano firme los enfrentamientos directos.
Aunque el Barcelona sigue siendo el gran favorito y lo lógico es que acabe ganando e incluso goleando, como suele ser habitual, no podemos negar que la brecha entre ambos equipos cada vez es más estrecha. Esto hace que este duelo de cuartos de final sea una final anticipada, en la que el equipo que resulte victorioso tendrá el camino despejado hacia la final, que se celebrará el 16 de mayo en Gran Canaria.
Dónde ver el Real Madrid-Barcelona
El partido entre Real Madrid y Barcelona de este jueves se podrá a seguir a través de Teledeporte. TVE relega el Clásico a canal deportivo cuando La 1 no emite este jueves el encuentro de cuartos de la Copa del Rey entre el Betis y el Atlético, por lo que los aficionados que quieran ver el fútbol femenino lo harán en TDP.
45+6'
Amarilla al banquillo del Real Madrid
Sigue muy caliente el Clásico y se escuchan gritos de «¡fuera, fuera!» en el Di Stéfano. El caso es que el segundo entrenador del Real Madrid pidió una tarjeta para Brugts por una dura falta sobre Athenea y la árbitro le amonestó.