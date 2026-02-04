Pere Romeu avisa: «Será el partido más difícil contra el Real Madrid»

«Es muy probable que sea el partido más complicado que tenemos contra el Real Madrid». Pere Romeu no puede ser más claro, antes de un nuevo Clásico entre el conjunto blanco y el Barcelona. Esta vez, será en Valdebebas, en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de la Reina, a partido único. El técnico culé lo viene avisando desde hace un año y cada vez hay más motivos para ello. Aunque siguen ganando, la diferencia cada vez es menor y, tras una Supercopa de lo más igualada, espera que el de este jueves sea un partido de lo más sufrido.

«Jugamos en su estadio, es una eliminatoria a partido único y ellas han ido modificando cosas cuando nos hemos enfrentado», ha señalado Romeu en la previa de esta eliminatoria. Tiene claro el entrenador que las suyas deberán ser mejores de lo que ya fueron en Castellón hace dos semanas, que no es poco: «Cada día el duelo Barça-Madrid se va igualando, ellas van haciendo cosas mejor que nos hacen sacar una buena versión por nuestra parte».

«Tenemos que hacer las cosas como las venimos haciendo, un partido de equipo. Si lo hacemos, estaremos más cerca de que la balanza esté a nuestro favor como ha sido en los dos partidos de esta temporada, que creo que hemos ganado merecidamente a través del juego», ha destacado.

Pere Romeu no se fía del Real Madrid

También, Romeu ha afirmado que «es peligroso» el hecho de «jugar muchos partidos seguidos contra un mismo equipo», como sucede en este caso. Cabe recordar que, más allá de la final de la Supercopa y de este duelo de cuartos de final de la Copa, hay un hipotético cruce en cuartos de Champions. «Cada partido te deja aprendizajes, pero vuelves a jugar contra un rival que va mejorando», apunta Pere Romeu.

«La ventaja es que sabemos qué modificaciones han hecho y cómo queremos responder. Venimos más preparadas porque tenemos una experiencia muy reciente, aunque eso también es información para ellas. No podemos luchar contra el calendario, es así, y el equipo llega totalmente preparado para mañana», añade.

Ha querido valorar las mejoras del Real Madrid en los dos duelos de esta temporada, que terminaron, eso sí, en sendos triunfos del Barcelona, por 4-0 y 2-0, aunque el marcador no reflejó en ninguno de los casos la igualdad vivida durante gran parte de los dos encuentros: «Del partido en Montjuic a la final de la Supercopa hacen unas pequeñas modificaciones a nivel defensivo que a nosotras nos implica hacer unas pequeñas modificaciones en ataque para superar esa presión alta».

«No quiero renunciar a tener que jugar para atrás si el juego te lleva a eso, pero si encontramos alguna jugadora orientada en tiempo y espacio para poder jugar hacia adelante, es importante hacerlo contra el Real Madrid, porque tiene buena presión alta e implica a muchas jugadoras a la hora de ir hacia adelante», ha dicho sobre la manera en la que el conjunto de Pau Quesada les hace jugar.