Caprichoso es el destino y caprichosa fue la suerte, que deparó en cuartos de la Copa de la Reina una final anticipada. Real Madrid y Barcelona se miden antes de lo previsto en esta competición. Antes de lo que les gustaría a las blancas, pero no nos engañemos, tampoco le hace especial ilusión a las de Pere Romeu. Dos semanas después de verse en Castellón, donde jugaron la final de la Supercopa y donde quedó claro que cada vez hay menos distancia entre ambos equipos, vuelven a encontrarse.

Valdebebas será el escenario de esta eliminatoria a partido único. Un aspecto positivo para el Real Madrid, que buscará su segunda victoria en más de 20 clásicos y acercarse así al ansiado primer título de su historia. Más sencillo parece para un Barça que, pese a que no se confía, debido al constante crecimiento madridista, sigue dominando con mano firme los enfrentamientos directos.

Aunque el Barcelona sigue siendo el gran favorito y lo lógico es que acabe ganando e incluso goleando, como suele ser habitual, no podemos negar que la brecha entre ambos equipos cada vez es más estrecha. Esto hace que este duelo de cuartos de final sea una final anticipada, en la que el equipo que resulte victorioso tendrá el camino despejado hacia la final, que se celebrará el 16 de mayo en Gran Canaria.

A las 21:00 horas de este jueves comenzará el duelo, que cerrará además la fase de cuartos, donde ya se conoce que estarán Tenerife y Atlético de Madrid. Las primeras ganaron en Fuenlabrada al Madrid CFF por la mínima, mientras que las segundas lo hicieron en casa ante el Athletic por 4-1. Minutos antes de que empiece el Clásico se conocerá al otro clasificado, que saldrá del duelo entre Real Sociedad y Badalona.

El Real Madrid ya compite al Barcelona

El Real Madrid llega al Clásico con la máxima ilusión después de la imagen dada en la Supercopa. Compitieron de tú a tú a un equipo acostumbrado a golearlas cada vez que tienen ocasión, que en el último enfrentamiento les hizo cuatro y echó por tierra otro buen partido de las madridistas a base de efectividad.

A pesar de la lectura positiva que dejó ese encuentro, Pau Quesada se fue «enfadado», sabiendo que pese a lo cerca que lo habían tenido, el resultado había sido el de casi siempre: victoria del Barcelona. Ahora, buscarán repetirlo, pero cambiando el signo del partido y tratando de acceder a semifinales de Copa por tercer año consecutivo, con lo que supondría hacerlo con el cartel de favoritas, al haber eliminado a su máximo rival y principal escollo en la pelea por cualquier título.

«El partido más difícil»

Pere Romeu, por su parte, ha sido claro. Consciente de que su equipo tiene las herramientas suficientes para seguir doblegando al conjunto blanco, sabe que cada vez las madridistas son mejores y que están más cerca del nivel de este Barça, que, por otro lado, sigue siendo superior. «Es muy probable que sea el partido más complicado que tenemos contra el Real Madrid», apuntaba el técnico azulgrana antes de viajar a la capital.

El conjunto blanco plantó cara en la final de la Supercopa, donde el Barcelona ganó por 2-0, cerrando el partido en el descuento por medio de un penalti transformado por Alexia. En ese partido les tocó exigirse demasiado en defensa a ambos conjuntos, con actuaciones sobresalientes de sus centrales. Precisamente, el Barça no podrá contar con Mapi León, lesionada, pero vuelve Laia Aleixandri, que en el último Clásico era una de las bajas culés. Sigue fuera Aitana Bonmatí.