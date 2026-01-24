Pau Quesada: «Nos vamos enfadados porque podíamos haber ganado la final»

Pau Quesada apareció en rueda de prensa tras caer en la Supercopa de España enfadado, pese al buen partido realizado por sus jugadoras. «Las buenas sensaciones sirven para construir pero lo que vale es ganar y no lo hemos hecho», dijo. De ahí, que la estuviera molesto por cómo se desarrolló el Clásico en el que el Real Madrid perdió el título contra el Barcelona: «Nos vamos muy enfadados porque podíamos haber ganado la final. Hemos ido al máximo, se han vaciado».

«Tenemos el camino y la identidad clara, nos fuimos muy enfadados en Montjuic, las jugadoras hoy han hecho un partido muy bueno, pero para ganar a Barça, Olympique de Lyon, Arsenal, Chelsea… tienes que hacer un partido perfecto. Esa perfección está cerca, pero tenemos que seguir trabajando para llegar a eso», señaló sobre los detalles que han marcado las diferencias en esta Supercopa.

«Hemos estado muy cerca», volvió a decir Quesada, que reconoció que llegó a ver a su equipo empatando el choque: «Misa nos ha sostenido, hemos generado muchas situaciones y veíamos más pronto el 1-1 porque lo teníamos bastante controlado. Estaba muy cerca y es una pena. En una jugada aislada se han encontrado con el penalti».

Sobre los dos goles encajados, uno en un córner y otro de penalti, señaló que esperaba algo así del Barcelona, porque «son muy poderosas en duelos directos». Afirmó que el equipo lo había «controlado bien» durante buena parte del partido. «Nos da rabia no tanto por sus goles, sino porque las buenas sensaciones sirven para construir. Lo que vale es ganar y no lo hemos hecho. Hoy nos tenemos que ir enfadados, pero somos conscientes de que lo han dado todo», señaló.