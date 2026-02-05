Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman el festival de borrascas que llega a España: «Posibles inundaciones»

Confirma Jorge Rey el festival de borrascas que llega a España con posibles inundaciones según las Cabañuelas. Ha llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna, es una realidad en algunas partes del país. Hemos pasado de una relativa estabilidad a un importante cambio que las cabañuelas de Jorge Rey ya vieron venir.

Mientras que algunos fueron los que dijeron que nos espera un invierno como los anteriores, más cálido y seco, la realidad es que Rey ha vuelto a acertar de lleno con una previsión del tiempo que se ha convertido en una de las más vistas. Este sistema que usa desde hace años y nos reveló en su día la llegada de Filomena, no ha dudado en darnos una serie de detalles que han acabado siendo los que nos han marcado de cerca. Este festival de borrasca llega a España con mucha fuerza y hasta con posibles inundaciones.

Confirman el festival de borrascas que llega

Parece que no vamos a solar el paraguas en estos días. Lo que hemos tenido desde que empezamos prácticamente este año, ha sido una borrasca tras otras. Una situación que nos ha dejado unas cifras de precipitación que contrastan con las del año pasado.

Hemos pasado de unas cifras que quizás nos ha costado de creer, con unos números que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante, a un nuevo cambio que será complicado de entender. Gracias a Las Cabañuelas sabemos en todo momento qué puede pasar.

Este sistema infalible que utiliza Jorge Rey nos ha dado una previsión del tiempo que se ha ido cumpliendo de una forma que quizás nos costará de creer. Con la mirada puesta a una situación que puede ser esencial que tengamos en mente en estos días.

Es hora de saber continuamente qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada cambio de tendencia puede ser una realidad, en estas jornadas en las que la situación acabará siendo clave. Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar marcando estos días de la semana y del fin de semana, de este febrero que sigue alejándonos de lo que sería habitual ver.

Las Cabañuelas de Jorge Rey indican que llegan posibles inundaciones

Posibles inundaciones llegan de la mano de un Jorge Rey que nos ha dado más de una sorpresa inesperada con una previsión del tiempo que se aleja de lo que sería habitual en estos días. Este experto nos explica qué puede pasar en unos días en los que el tiempo se convierte en protagonista.

Su vídeo rápidamente se ha convertido en viral, pero no es el único que podemos ver en estos días en los que parecerá que la situación se va complicando por momentos. Los expertos de la AEMET también alertan desde su web de unas precipitaciones que pueden cambiarlo todo.

Tal y como explican: «Se espera que el tiempo continúe marcado por la presencia de la borrasca Leonardo al sur de Irlanda, provocando un temporal atlántico con sus frentes y descargas postfrontales. Se esperan precipitaciones generalizadas, menos probables y de carácter débil y ocasional en las islas y el extremo sureste. Es probable que sean fuertes, persistentes y con acumulados significativos en el entorno del Estrecho, zonas de montaña del centro y mitad sur peninsular y en Galicia, donde irán ocasionalmente con tormenta y granizo. Se esperan acumulados significativos en otras regiones de la meseta sur, en Extremadura o el oeste de Castilla y León. Se prevén nevadas en montañas del centro y norte, con una cota en torno a los 1500/1800 m en Pirineos y superior a los 2000 m en el resto, donde bajará al final hasta los 1500 m. Cielos poco nubosos en Canarias, con la cola de un frente haciendo aumentar la nubosidad al final y dejando precipitaciones en las islas occidentales, poco probables en el resto. Bancos de niebla en regiones de montaña e interiores de Galicia, con brumas frontales según pase el frente. Las temperaturas ascenderán en la mayor parte del país, de forma más acusada para las mínimas, y pudiendo hacerlo de forma localmente notable en zonas del extremo del este peninsular. Únicamente se mantendrán con pocos cambios o algunos descensos las máximas en el cuadrante noroeste y las mínimas en el suroeste y en Canarias, donde no se esperan cambios. Heladas débiles en Pirineos que podrán afectar puntualmente a otras montañas de la mitad norte». Tocará prepararse para estas lluvias y nevadas abundantes en casi todo el país, nadie escapará de esta situación que puede afectarnos de lleno en cuestión de horas.