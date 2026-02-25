Andalucía activa las ayudas fiscales para reparar viviendas y sustituir coches dañados por el temporal

La Junta de Andalucía aprobó este martes un decreto ley con medidas fiscales excepcionales para aliviar la factura de los afectados por el tren de borrascas, tanto de quienes tengan que reparar o reponer su vivienda y bienes esenciales como de los que se han visto desplazados por las riadas, con una previsión de unos 1.500 beneficiarios y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Según ha detallado en rueda de prensa la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, el paquete incluye deducciones en el IRPF y tipos súper reducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD). En el IRPF se crea una nueva deducción temporal del 100% de los gastos de reparación de la vivienda dañada, con un límite marcado por la cuota autonómica: si la cuota autonómica es igual o inferior al gasto elegible, el contribuyente no pagará IRPF autonómico en 2026.

La deducción se aplicará únicamente si se trata de la vivienda habitual o de una vivienda alquilada a un tercero que la tenga como domicilio habitual, y no contempla la compra de bienes muebles. Solo se podrán deducir cantidades destinadas a reparaciones no cubiertas por otras ayudas públicas o por seguros.

El decreto también amplía la deducción por adquisición de vivienda a quienes hayan perdido la suya por las trombas de agua, sin tener en cuenta edad ni si la vivienda comprada es protegida. De este modo, quienes tengan que comprar una nueva vivienda podrán deducirse en 2026 el 6% de la inversión destinada a la adquisición, incluidos los gastos de la operación.

Además, se extiende la deducción del 15% por alquiler de vivienda (con un límite de 1.200 euros), prevista para jóvenes, mayores de 65 años y víctimas de violencia de género y terrorismo, a todas las personas afectadas por la pérdida de su vivienda por las riadas que se vean obligadas a alquilar otra. La Junta subraya que ninguna de las deducciones excepcionales y temporales del decreto está limitada por la renta de los contribuyentes.

El segundo bloque de medidas se centra en el ITP-AJD, con rebajas de tipos hasta el 0%. En Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) se fija un tipo del 0% para la compra de una vivienda habitual que sustituya a la dañada, con un límite de valor de 250.000 euros. Para otros inmuebles (locales, naves, explotaciones, segundas residencias) se establece un tipo superreducido del 3,5%, con límite de 150.000 euros.

La Junta también establece un TPO del 0% para la adquisición de vehículos que sustituyan a otro dado de baja definitiva por daños del temporal. En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD), se aprueban tipos del 0% para inmuebles destinados a vivienda habitual y del 0,3% para los destinados a otros usos, como segunda residencia o actividad económica.

Carolina España ha estimado que estas medidas podrán beneficiar a unas 1.500 personas, la mayoría a través del IRPF. El decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y será aplicable en todo el territorio andaluz, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno del 18 de febrero de 2026 que declaró la situación excepcional por el tren de borrascas.