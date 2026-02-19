Moreno logra la implicación de Bruselas: el comisario de Agricultura visita Andalucía tras el temporal

Juanma Moreno, presidente de la Junta, ha logrado que el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, visite Andalucía para comprobar sobre el terreno los daños del temporal y acelerar la implicación de Bruselas. El dirigente andaluz ha impulsado este contacto directo tras pedir la visita y gracias a la interlocución fluida que mantiene con la UE desde que es copresidente del Comité Europeo de las Regiones. Fuentes europeas aseguran a OKDIARIO Andalucía que Hansen y Moreno mantienen «una excelente relación» desde que el presidente andaluz es copresidente del Comité Europeo de las Regiones, un puesto que desde la izquierda han llegado a infravalorar.

Moreno ha reclamado a la Unión Europea que contribuya «con todos los recursos a su alcance» para reforzar y complementar el Plan Andalucía Actúa, diseñado por la Junta para ayudar a los afectados por la emergencia meteorológica de las últimas semanas, reparar infraestructuras básicas dañadas y reactivar los sectores económicos más perjudicados.

Con ese objetivo, el presidente andaluz y Hansen han visitado en Jerez de la Frontera (Cádiz) algunas de las zonas agrícolas más castigadas por el tren de borrascas, uno de los puntos donde más inundaciones se registraron por el aumento del cauce del Guadalete. En total, se estima que hay unas 33.000 personas afectadas en toda Andalucía por las inundaciones.

«Es de agradecer que, de alguna forma, Europa haya venido a conocer sobre el terreno los efectos del temporal, y no únicamente a través de informes», ha señalado Moreno, que ha reconocido la «sensibilidad y empatía» del comisario. «Necesitamos que se involucre al cien por cien», ha añadido, recordando el peso del campo andaluz en el conjunto europeo.

Las cifras que maneja la Junta reflejan la magnitud del golpe: más de 200.000 hectáreas afectadas y pérdidas que podrían situarse entre un 15% y un 20% de la producción agrícola andaluza. En términos de rendimiento, esas pérdidas podrían superar los 3.000 millones de euros.

El presidente andaluz ha defendido que el Gobierno autonómico «va a cumplir con su parte» y ha recordado que ya está en marcha el Plan Andalucía Actúa, dotado inicialmente con cerca de 1.800 millones de euros, con una segunda fase cuando se siga cuantificando el impacto. De ese paquete, el principal esfuerzo se centra en recuperar la agricultura, con algo más de 1.000 millones: 700 millones para indemnizaciones a explotaciones afectadas; 170 millones para infraestructuras rurales (caminos, vías pecuarias, regadíos); 31 millones para pesca -tras numerosas jornadas de inactividad- y acuicultura; y otros 136 millones para daños en infraestructuras hídricas.

Durante la visita, Moreno ha abordado con Hansen qué vías de ayuda puede activar la UE y cómo agilizar su tramitación. Entre las opciones sobre la mesa, la Junta plantea la activación de la Reserva de Crisis de la PAC (450 millones para toda Europa), el Fondo de Solidaridad europeo -que debe solicitar el Estado- o la reprogramación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para destinarlos a paliar los efectos del temporal.

El presidente ha insistido en el principal obstáculo: la burocracia. «No puede ser que entre todos aportemos recursos económicos, pero que luego tarden en llegar un año, o año y medio», ha advertido, reclamando que las ayudas se simplifiquen y lleguen cuanto antes para ser «útiles y eficaces», ante una situación que ha calificado de «dramática» para los agricultores.

La jornada se ha completado con una reunión con empresarios agrícolas en Jerez, donde han analizado la repercusión del temporal en el rendimiento de la producción y las medidas de apoyo más urgentes para acelerar la recuperación de un sector especialmente dañado.