Juanma Moreno confirma su candidatura a las andaluzas de 2026: «Ocho años no son suficientes»

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha confirmado este lunes que volverá a presentarse a las elecciones autonómicas de 2026 para cumplir con los objetivos marcados por su Gobierno: «Ocho años no son suficientes». El líder autonómico ha afirmado que sería «irresponsable» por su parte «dar un paso al lado» y hay que «remar» para cumplir con los objetivos marcados y sacar adelante proyectos aún en marcha.

«Es verdad que durante mucho tiempo he pensado que esos ocho años eran suficientes, pero tengo que reconocer que no lo son. Y no son suficientes por dos razones: porque hay proyectos que están en marcha y que no hemos podido sacar adelante, como por ejemplo una reforma integral de la organización en el ámbito sanitario para que funcione mejor con la incorporación de médicos. También está pendiente la construcción de grandes infraestructuras como el hospital de Málaga, que pasaría a licitación, pero que queríamos haber hecho antes, y otras más en Huelva o Cádiz. Son proyectos definitivos a los que hay darles un empujón», ha apuntado Moreno en una entrevista con Carlos Herrera en COPE.

La segunda razón esgrimida por Moreno es la «situación política y social» que se vive en España y en Andalucía: «Yo sería irresponsable si diera un paso al lado e introdujera mi partido en una crisis de liderazgo e incluso una posible crisis interna como consecuencia de una posición personal. Ahora toca remar. España está en una situación muy complicada con el Gobierno de Sánchez y el PSOE tiene la tentación de volver a la Andalucía de los años 90 y los años 00. No podemos dar ni un paso atrás ni un paso al pasado. Seré candidato en junio de 2026», ha zanjado al respecto.

Preguntado por el Congreso del PSOE andaluz celebrado este fin de semana en Granada, en el que María Jesús Montero ha sido ratificada como secretaria general, Moreno ha señalado que a partir de ahora espera un «politiqueo desagradable y hostil».

Desde que preside la Junta, ha intentado «proteger» la política andaluza del «ruido», algo a lo que contribuyó Juan Espadas con un «ambiente más sereno, de educación y corrección», pero se ha mostrado convencido de que esto «va a cambiar» con la llegada de Montero y ahora habrá «más confrontación y decibelios» en la política, aunque ni su Gobierno ni el PP-A caerán en estas «provocaciones».

«Tengo la mala experiencia de que a más Sánchez menos Andalucía, y la señora Montero se caracteriza por ser la mano derecha del señor Sánchez», ha rematado.

Chaves, Griñán y los ERE

Sobre las palabras de Zapatero o Montero en el Congreso del PSOE andaluz en defensa de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el líder del PP-A ha sido claro: «Forma parte de una estrategia de normalizar y blanquear una situación oscura que se vivió en Andalucía durante más de una década. Hay casi 100 casos abiertos por irregularidades administrativas y corrupción en el Gobierno de la Junta de Andalucía durante aquella etapa. Se intenta blanquear una etapa para reivindicar los 40 años de gobierno socialista olvidando la corrupción y los atropellos que hubo a la Administración pública».

Chaves y Griñán «están pendientes de la aclaración de la sentencia por parte de la Audiencia Provincial, y hasta que eso no se produzca están bajo esa sospecha de irregularidades. Me sorprende la actitud y el descaro. Me hablan de futuro y veo aparecer al señor Rodríguez Zapatero, que dejó a España en una situación lamentable, y veo a la señora Montero, que ha estado 16 años en el Gobierno de Andalucía, pues no veo mucho futuro, sino una imagen del pasado, y no de un pasado feliz ni optimista en términos económicos y sociales, sino más bien de un pasado oscuro», ha concluido.