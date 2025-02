Zapatero y Montero blanquean a Chaves y a Griñán en el congreso del PSOE andaluz: «Son muy decentes»

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha aprovechado el XV Congreso regional del PSOE de Andalucía (PSOE-A) para blanquear las figuras de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que esperan nuevas sentencias por el caso ERE. La nueva líder del partido, la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha hecho lo propio, enarbolando entre ambos la «gran historia» del PSOE-A, que entretanto suma condenas cada semana en unos juzgados de Sevilla saturados por la corrupción socialista.

«El PSOE de Andalucía ha cambiado Andalucía. Y por eso yo desde aquí quiero dar un abrazo a Manolo Chaves. Grande. Muy grande. Y mandarle un abrazo a Pepe Griñán. Grande. Muy grande. Hoy sabemos lo que sabíamos, que son dos personas decentes, muy decentes, muy honestas. Que lo fueron, que lo son y que así lo reconocemos y proclamamos», ha reivindicado José Luis Rodríguez Zapatero que, por el contrario, apenas se ha referido a Susana Díaz diciendo: «Un beso muy grande por tu tarea».

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reivindicado este sábado al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como un «referente» para el PSOE y para el país, así como ha elogiado su «generosidad» para «echar una mano sin protagonismo, sin que se note», y para estar «siempre remando en la dirección correcta».

La nueva líder del PSOE-A se ha dirigido así a Zapatero -al que ha acompañado en su entrada al plenario con una ovación de los asistentes de fondo- como «uno de los referentes más importantes que ha tenido España, no solo el PSOE», y lo ha reivindicado como «el presidente de la igualdad, de los derechos», y el que «puso a España a la vanguardia del reconocimiento» del derecho de «querer a quien se quiera, sin tener nunca que ocultarse detrás de nada, porque el amor es libre y el amor forma parte de los valores de este partido», ha añadido María Jesús Montero aludiendo a la legalización del matrimonio entre personas homosexuales que promovió el Gobierno de Zapatero.

Dicho esto, María Jesús Montero ha querido «poner en valor la generosidad que siempre tiene el presidente Zapatero» con el PSOE «y con los gobiernos socialistas», y en esa línea ha subrayado que es «un hombre que está a lo que se le pide», y es «una persona que siempre está dispuesta a echar una mano sin protagonismo, sin que se note, remando en la dirección correcta».

Zapatero es así «el referente de lo que todos nosotros queremos hacer de mayor cuando dejemos los cargos públicos», ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz antes de apostillar que «ojalá tengamos esa generosidad» cuando se llegue a ese momento de dejar la primera línea de la política.

El XV Congreso regional del PSOE-A ha arrancado este sábado oficialmente con un acto de inauguración en el que Montero ha entrado en el plenario arropada con un aplauso de los delegados invitados, a quienes ha animado con gestos de fuerza, y con los ex secretarios generales del PSOE-A Manuel Chaves, Susana Díaz y Juan Espadas en primera fila, donde también se han situado tres ministros del Gobierno de España.

El acto ha contado con la participación del ex presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero y de la nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a quienes van a preceder en el turno de palabra el secretario general de UGT Jaén, Manuel Salazar -que sustituye en este acto al líder regional del sindicato, Óskar Martín, que ha causado baja a última hora por enfermedad- y la secretaria general de CCOO-A, Nuria López.

Entre los asistentes a este acto de apertura han figurado los ministros de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

A estos nombres se suman otros como los del vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Institucional y Formación del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el secretario adjunto de Organización de la Ejecutiva federal del PSOE, Juan Francisco Serrano, y el ex secretario general del PSOE-A Carlos Sanjuán.

También, entre otros, la ex ministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez; el ex presidente del Parlamento andaluz Juan Pablo Durán, y el catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, que presentó su precandidatura a la Secretaría General del PSOE-A el pasado mes de enero, si bien la acabó retirando al constatar que no reunía los avales necesarios para convertirse en candidato.