El PSOE prepara un gran acto de «rehabilitación política» para Chaves y Griñán

El PSOE no quiere que Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos ex presidentes de Andalucía, se conviertan en voces críticas contra la actual dirección de Pedro Sánchez como lo son Felipe González o Alfonso Guerra. Por eso, tras ser exonerados en el caso de los ERE por parte del Tribunal Constitucional, el PSOE prepara un acto en Andalucía para su «rehabilitación política». Algo parecido, aunque no de las mismas proporciones, a cuando Sánchez acudió para celebrar los 40 años de la primera mayoría absoluta de González.

Chaves y Griñán, según ha podido saber OKDIARIO, están «muy molestos» con el PSOE de Sánchez por «cómo les trató» cuando fueron imputados. Entonces, el actual presidente del Gobierno, que poco después sería defenestrado como secretario general socialista, forzó un pulso contra su rival orgánica, Susana Díaz, para que ambos ex presidentes andaluces abandonasen las responsabilidades institucionales que ostentaban. Sánchez, que en ese momento regentaba la planta cuarta de Ferraz 70, ganó la batalla y les suspendió de militancia. Pero «las heridas quedaron abiertas», explican fuentes cercanas a Díaz.

Nueve años después, ni Chaves ni Griñán, según manifiestan estas mismas fuentes, «han perdonado» a Sánchez las formas con las que fueron apartados de la vida pública e incluso de la militancia del PSOE. Y su «actitud fría» e incluso «a veces desafiante», constituyen a día de hoy una amenaza para el actual presidente del Gobierno. De ahí que tras haber presionado al Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido para una resolución rápida de sus recursos, que entre otras cosas han evitado el ingreso en prisión de Griñán, el PSOE quiere «tener un gesto» con él, Chaves y la ex ministra Magdalena Álvarez, entre otros. Sánchez, en un mitin en Málaga durante las europeas, en la que ya anticipó la decisión del TC, ya le dedicó unas palabras. Un acto de enaltecimiento que servirá, explican, «para denunciar la persecución que han sufrido».

El ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, es según explican fuentes socialistas el «impulsor» de este acto de rehabilitación política de los condenados por los ERE. Zapatero está ejerciendo tareas de «volver a tender puentes» para apaciguar la «tensa relación» que existe entre una parte importante del PSOE de Andalucía y la dirección federal. Él, de hecho, es uno de los que firmó la petición de indulto para Griñán, que ya estaba tramitando el Gobierno de Sánchez. También lo firmaron González, Guerra y hasta cinco dirigentes históricos del PP.

Antes de ese acto, y cuando lo pidan tanto Chaves y Griñán, el PSOE les devolverá también su condición de afiliados.

Reunión del Comité Director del PSOE-A

El PSOE de Andalucía reunirá este jueves en Sevilla a su Comité Director, su máximo órgano entre congresos que celebrará así uno de los dos encuentros que habitualmente mantiene cada año, en una semana marcada por las decisiones que ha adoptado el Pleno del Tribunal Constitucional en relación a los recursos de amparo presentados por los expresidentes socialistas de la Junta ante sus condenas por el caso ERE.

El secretario general del la federación andaluza, Juan Espadas, que intervendrá este jueves ante el Comité Director en la reunión, ha insistido en pedir al PP que respete los pronunciamientos del tribunal de garantías y no trate de deslegitimarlo o ponerlo en cuestión por no coincidir sus decisiones con los planteamientos populares, a los que ha acusado de organizar una «gran cacería política» y una «causa general» contra el PSOE en torno al caso de los ERE. Espadas, cabe recordar, no apoyó la petición de indulto para ambos.

El Comité Director de este jueves será importante también por la posible salida de Juan Espadas como secretario general del PSOE-A. Una parte importante del partido, desde la vicepresidenta primera María Jesús Montero, hasta alcaldes y líderes provinciales, creen que se le ha acabado el crédito y presionan para que abandone su cargo de forma inmediata.

La decisión del TC

Además, este pasado martes señalaba, al hilo de las estimaciones de los recursos de amparo de Chaves y Griñán que, tras declarar el TC «la vulneración de sus derechos», ahora procede «la rehabilitación de la dignidad, imagen y honor de estas personas» y del PSOE-A, un partido «atacado y perseguido de manera permanente por el PP».

Los de los también expresidentes del PSOE no han sido los únicos recursos de amparo que el tribunal de garantías ha examinado en los últimos días en relación al caso de los ERE, sino que al respecto ha llevado a cabo un proceso de revisión de sentencias que ha culminado este mismo miércoles y que ha servido para amparar a una decena de ex altos cargos de la anterior administración socialista andaluza, entre quienes también figuran los ex consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo.

De las doce votaciones, diez se han resuelto por siete votos a favor y cuatro en contra. Los cuatro magistrados del ala conservadora -Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel- anunciaron votos particulares contra las sentencias acordadas por la mayoría progresista del Pleno.