El PSOE celebra los 40 años de la victoria de González con plantón de los barones y Guerra a Sánchez

Pretendía ser un acto de homenaje a la primera victoria de Felipe González en las urnas y, en realidad, ha sido un baño de masas organizado a medida para Pedro Sánchez con el fin de buscar impulso frente a unas encuestas adversas. Y es que la ausencia de uno de los principales artífices de aquella mayoría absoluta aplastante, Alfonso Guerra, así como de todos los barones excepto Guillermo Fernández Vara, ha descafeinado el acto principal de los 40 años de la llegada del PSOE al poder.

Pese a que a media semana fue invitado formalmente al acto, tras haber denunciado públicamente el lunes que no había recibido invitación, el ex vicepresidente Guerra ha decidido dar plantón a Sánchez. No le gustaron las formas en la que fue tratado. Pese a eso, nada más empezar su intervención, Felipe González se ha acordado de él propiciando un gran aplauso.

A parte del que fuera vicepresidente del Gobierno tras aquella victoria, el hombre que levantó la mano del ganador en la mítica foto del Hotel Palace la noche del 28 de octubre de 1982, tampoco han acudido a Sevilla la mayoría de los barones territoriales. El único presidente autonómico presente ha sido el de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara. El resto se han borrado poniendo compromisos previos como excusa -aunque hace más de un mes que se sabía de este acto-. El día 12 de noviembre están citados en Madrid a modo de toque de corneta para celebrar la última victoria de Sánchez en 2019.

Notorias también han sido las ausencias de una de las socialistas andaluzas que ha ostentado una mayor cuota de poder en los últimos años, la vicepresidenta Carmen Calvo -con un expediente de expulsión del PSOE en vías de resolución por su oposición a la Ley Trans- o el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán -condenado a seis años de prisión por su papel en el caso de los ERE-.

Otros socialistas que han jugado un papel importante en la historia reciente del partido, como la ex vicesecretaria general Adriana Lastra o el ex secretario de Organización José Luis Ábalos -ambos sacrificados por Sánchez en el último año-, tampoco han aparecido por el Auditorio II del Palacio de Congresos y Exposiciones de la Feria de Sevilla.

Sin embargo, quién sí se ha dejado ver «para arropar a Felipe», ha sido la expresidenta autonómica y senadora Susana Díaz. También han estado la vicepresidenta Teresa Ribera, los ministros Pilar Alegría, Félix Bolaños, Pilar Llop, Miquel Iceta, Luís Planas, María Jesús Montero o Isabel Rodríguez, el líder del PSOE andaluz Juan Espadas, el alcalde de la capital hispalense Antonio Muñoz y la presidenta del partido Cristina Narbona. José Luis Rodríguez Zapatero ha intervenido mediante un vídeo grabado ya que está en Brasil por las elecciones.