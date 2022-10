El ex presidente del Gobierno y ex secretario general del Partido Socialista, Felipe González, ha querido tener un recuerdo a su ex vicepresidente Alfonso Guerra durante el acto conmemorativo de su primera victoria en unas elecciones generales que se ha celebrado este sábado en la Feria de Sevilla. Después de un tiempo de frialdad entre ambos ex dirigentes socialistas, hoy, González ha arrancado un sonoro aplauso para su ex colaborador asegurando que «trato de buscar y lamento no conseguirlo a ese personaje singular que levantaba mi mano que era Alfonso Guerra».

Tras la polémica de esta semana, ya que Ferraz no invitó a Guerra hasta que él intercedió, González ha reivindicado a quién “levantó este brazo en el Palace, Alfonso Guerra”. El ex líder del PSOE, además, ha lanzado una advertencia a la actual dirección de Pedro Sánchez: “Quién no sabe de donde viene, no sabe a dónde va”.

González ha recordado como fue la noche del 28 de octubre de 1982 en el céntrico hotel madrileño y cómo, entonces, el PSOE alcanzó presentarse a unas elecciones generales tras el franquismo y su paso por Suresnes hasta la victoria en las urnas. Un repaso por la historia de los socialistas que el ex presidente ha utilizado para marcar el camino que debe seguir su partido en los próximos años «cambiando, pero manteniendo la perspectiva».