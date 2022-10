González obliga a Sánchez a invitar a Guerra, Corcuera y otros históricos del PSOE a su homenaje

Monumental enfado del ex presidente Felipe González al saber que su partido no había invitado a sus principales colaboradores -críticos con el actual líder Pedro Sánchez- al acto de homenaje previsto para este sábado en Sevilla por los 40 años de su primera mayoría absoluta. Tanto es así que este lunes, al enterarse que ni el ex vicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general, Alfonso Guerra, ni los expresidentes andaluces ni otros ex ministros Narcís Serra, José Luis Corcuera o Juan Antonio Belloch habían recibido invitación para el gran evento, contactó con Ferraz para conocer los motivos y obligar a la dirección federal a cursas dichas invitaciones. Sí estarán Sánchez y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde el cuartel general del partido, según ha podido saber OKDIARIO, justificaron al ex presidente que «no se había invitado a nadie» ya que se trata de un acto abierto a todo el mundo. Por lo que puede ir cualquiera. Pero en ciertas esferas, como en la política, todo el mundo sabe que las cosas no funcionan así. Y menos con la situación que vive el PSOE. Por eso, Felipe González, les reprochó «la falta de decoro y de respeto institucional». En el entorno del ex líder socialista creen que «no costaba nada mandar las invitaciones con tiempo, no a cuatro días del acto, a personas que lo han dado todo durante estos 40 años que celebramos por España y por el PSOE». Hace más de un mes que dicho homenaje estaba en la agenda.

El acto del sábado pretende homenajear al ex presidente del Gobierno coincidiendo con los 40 años de la primera victoria socialista con mayoría absoluta. Fue el 28 de octubre de 1982. Cuatro décadas después los socialistas vuelven a ostentar el poder aunque con algo más de la mitad de los escaños que obtuvo Felipe González. Y con unos sondeos que, de cara a las próximas elecciones de 2023, apuntan a que pueden llegar a perder gran parte de las instituciones que gobiernan en la actualidad. En celebración, el PSOE, pretende poner en valor algunas de las medidas que han aprobado los diferentes gobiernos socialistas como la jornada laboral de 40 horas, la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario o la respuesta a la pandemia.

¿Sorpresa?

Alfonso Guerra, en Canal Sur Radio, ha confirmado esta mañana que no había sido invitado. «Yo no miento ni ahora ni antes ni nunca», ha agregado el ex vicepresidente del Gobierno, quien ha apuntado, tras ser preguntado sobre si lo ve como una ofensa, que las «ofensas no dependen del que las haga, sino del que las recibe»: «Y yo no recibo ninguna ofensa». «¿Que yo no estaba hace 40 años?, estupendo, habría otros», ha expresado Alfonso Guerra con tono irónico. Ha asegurado que no le coge «por sorpresa» el hecho de que no haya sido invitado. Fuentes de Ferraz señalan que sí será invitado a lo largo del día de hoy.

Uno de los hombres más importantes en la historia del Partido Socialista ha señalado que el PSOE actual debería aprender todo del PSOE de hace 40 años a la vista de la mayoría tan amplia que logró. En su opinión la política «hoy se ha convertido en un territorio hostil. Ahora no se va con alegría, sino con un poco de perspicacia; no hay alegría ni capacidad de invención». Lo que antes eran adversarios, hoy son «enemigos» y ha señalado que hoy está mucho más convencido de las posiciones de la izquierda, sobre todo, cuando ve esa presunta izquierda que bebe en «las fuentes de lo que en los años 30 llevó a Europa al precipicio».