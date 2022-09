Sánchez busca impulso del viejo PSOE: prepara un gran aniversario de la 1ª victoria de González en el 82

El 28 de octubre se cumplirán 40 años de la primera victoria de Felipe González en unas elecciones generales. Su elección supuso que por primera vez desde 1936 un partido de izquierdas formase Gobierno. Cuatro décadas más tarde un líder del PSOE vuelve a ocupar el Palacio de La Moncloa pero, a un año vista de las próximas elecciones generales, con unas expectativas cada vez peores de poder quedarse en él cuatro años más. Por eso, tras los pactos con Bildu y ERC, muy criticados por el viejo socialismo e incluso por el propio González, el actual presidente Pedro Sánchez se aferra al ex presidente que denostó para recuperar apoyos. El PSOE prepara una gran fiesta de aniversario al ex líder socialista para conmemorar la efeméride.

Ferraz, según ha podido confirmar OKDIARIO, tiene previstos varios actos para celebrar la primera mayoría absoluta del PSOE. Será a lo largo del tramo final de este año. El culmen de la retahíla de celebraciones, en principio a mediados del mes de noviembre, será un gran evento con Sánchez y González como protagonistas compartiendo escenario. Una escena que, desde la llegada del actual presidente a la planta noble de Ferraz, no se ha producido en demasiadas ocasiones. Fue en el 40 congreso, celebrado en octubre del año pasado en Valencia, cuando ambos mandatarios coincidieron junto al resto de ex secretarios generales del partido. Anteriormente el ex presidente había aireado en múltiples ocasiones sus criticas al actual jefe del Gobierno.

Reconciliación

Pedro Sánchez, tras deshacerse de todos los hombres y mujeres que le ayudaron a llegar al poder orgánico, como José Luis Ábalos, Adriana Lastra, Carmen Calvo o Iván Redondo, se agarra ahora a algunos de los que fueron más críticos con él en su momento con el fin de revertir las encuestas. Desde Óscar López, Antonio Hernando o Pilar Alegría -que todos lucharon contra su candidatura en las primarias- hasta el mismo González, Alfonso Guerra o Joaquín Almunia. El presidente trata de acercarse a los históricos del partido, para recuperar al votante más moderado que nunca ha bendecido sus acuerdos de gobernabilidad con los comunistas de Podemos, los proetarras de Bildu o los separatistas de ERC.

Campaña

El objetivo de esta importante agenda de actividades conmemorativas del 40 aniversario de la victoria de Felipe González, que forma parte de la estrategia de Sánchez para acercarse a la calle, pretende poner de relieve el papel que ha jugado históricamente el Partido Socialista en la política española. Con unos sondeos que apuntan a una importante derrota en las próximas generales, con una victoria del PP que cada día parece más difícil de revertir, Pedro Sánchez quiere agarrarse a cualquier clavo para frenar la sangría de votos y tratar de plantar cara a Alberto Núñez Feijóo.