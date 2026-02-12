Moreno destaca que la gestión del temporal ha evitado más muertes y anuncia ayudas «sin precedentes»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor la anticipación con la que el Gobierno andaluz actuó ante la sucesión de borrascas que han azotado a la comunidad desde finales de enero, así como el «comportamiento ejemplar» de los ciudadanos ante las alertas de emergencia, factores que han permitido «salvar muchas vidas». Moreno ha realizado estas declaraciones desde Jerez de la Frontera, una de las zonas más afectadas por lluvias torrenciales, fuertes vientos y desbordamientos de cauces; lugar al que ha acudido junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

«La vida vuelve a recuperarse. Hace una semana, aquí no podíamos estar. Había un metro de agua», ha explicado el presidente, señalando que Andalucía ha gestionado más de 11.000 desalojos y casi 11.800 incidencias desde el inicio del temporal. En este contexto, ha celebrado que, gracias a la anticipación del plan de emergencia, no se han lamentado más pérdidas humanas que la de una mujer en Málaga.

Ayudas anunciadas y recursos solicitados

Moreno ha anunciado que la Junta está llevando a cabo una reorganización del Presupuesto autonómico de 2026 para poder atender la reconstrucción tras los daños causados por las borrascas, en lo que ha definido como «un esfuerzo sin precedentes» desde el Gobierno andaluz. Este reajuste presupuestario permitirá dedicar recursos propios a la recuperación de infraestructuras, servicios y al apoyo de las personas y sectores más afectados.

Además, el presidente ha reclamado la implicación del Gobierno central, señalando que dispone de «instrumentos poderosos» para atender este tipo de situaciones. En concreto, ha citado:

El Fondo de Contingencia del Estado, dotado con casi 4.000 millones de euros, que podría activarse para apoyar la reconstrucción.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, cuyos recursos podrían destinarse a Andalucía si el Ejecutivo central lo solicita.

La posibilidad de utilizar el superávit y remanentes de tesorería de la Junta sin que computen como déficit, como se permitió tras la erupción del volcán de La Palma.

Reprogramar fondos europeos ya asignados para destinarlos a la reparación de infraestructuras y apoyo a los afectados.

Moreno ha subrayado que el objetivo es que estos recursos puedan llegar «de manera inminente» a las familias, empresas y sectores productivos andaluces que han sufrido pérdidas, especialmente en la agricultura, la ganadería y la pesca, áreas especialmente dañadas por los fenómenos atmosféricos.

Coordinación institucional

El Parlamento andaluz también ha expresado su apoyo a la exigencia de ayudas al Gobierno central y a la Unión Europea tras la emergencia, reconociendo la coordinación interinstitucional en la gestión de la crisis.

Por su parte, desde el Gobierno de España se ha avanzado que se está trabajando para abrir la vía de ayudas a particulares, administraciones públicas y al sector agrícola afectados por las borrascas, con previsión de que los afectados puedan solicitarlas cuando se apruebe la normativa correspondiente en el próximo Consejo de Ministros.