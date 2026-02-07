La provincia de Málaga sufre una cadena de terremotos en pleno temporal y con miles de evacuados

La provincia de Málaga atraviesa un episodio de alarma doble: mientras la borrasca Leonardo sigue provocando fuertes lluvias e inundaciones, varias localidades han registrado terremotos de diversa magnitud que han inquietado a los vecinos. Las intensas lluvias que afectan al sur de España desde hace semanas no solo han provocado inundaciones y evacuaciones masivas, sino también un fenómeno inusual: movimientos sísmicos relacionados con el exceso de agua en el terreno, conocidos como hidroseísmos, en Málaga y Cádiz. La situación mantiene en vilo a miles de vecinos y a las autoridades, que continúan monitorizando ríos, presas y zonas de riesgo en Málaga, Cádiz y Córdoba.

Córdoba y los ríos al límite

En la capital cordobesa, el nivel del río Guadalquivir vuelve a crecer tras la llegada de la borrasca Marta, que ha relevado a Leonardo. Este viernes se produjeron nuevos desalojos en los barrios de Villarrubia y Montón de la Tierra, afectando a 1.100 personas y unas 700 viviendas. El Puente Romano permanece cerrado al tránsito peatonal, y cientos de cordobeses se acercan a La Calahorra y Miraflores para observar la impresionante crecida del río.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que la secuencia de borrascas ha afectado de forma «muy severa» a la comunidad, provocando pérdidas millonarias, y ha advertido que “no podemos bajar la guardia” ante la llegada de más precipitaciones.

Málaga y Cádiz sienten los hidroseísmos

Mientras tanto, en la provincia de Málaga, varias localidades han registrado terremotos de pequeña y moderada magnitud en los últimos días, coincidiendo con zonas de lluvias torrenciales.

Gaucín: magnitud 3.0, a 20 km de profundidad, a las 00:50 horas de este sábado.

Montejaque: 1.7

Villanueva del Trabuco: 1.5

Manilva: 1.7

Jubrique: 2.2

Cuevas del Becerro: 1.7

Casares: 2.1 y 2.5

El alcalde de Gaucín, Pedro Godino, señaló que estos seísmos podrían ser hidroseísmos, movimientos sísmicos generados por la presión de aguas subterráneas acumuladas tras lluvias extremas. La saturación de los suelos provoca grietas y presión sobre el terreno, que se traduce en pequeños terremotos.

En Casares, las autoridades confirmaron que no se han detectado daños ni incidencias, aunque la alerta se mantiene en toda la comarca. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se han registrado hasta una docena de seísmos durante la última semana, algunos de ellos incluso en Jimena de la Frontera, Genalguacil, Algar, Benadalid y Cortes de la Frontera.

Hidroseísmos: riesgo poco habitual pero real

Los hidroseísmos se producen cuando el terreno saturado de agua no puede absorber más líquido, y la presión de los acuíferos subterráneos genera movimientos en la corteza superficial. Andalucía no suele registrar este tipo de fenómenos, pero la excepcionalidad del temporal y el volumen de agua acumulada en ríos y embalses ha elevado el riesgo.

Recomendaciones de emergencia

Las autoridades recomiendan:

Evitar zonas de riesgo como laderas, riberas y terrenos inestables.

Mantenerse atentos a avisos de evacuación.

No acercarse a ríos crecidos o zonas inundadas, ni intentar cruzarlas.

Vigilar deslizamientos de tierra y grietas provocadas por la saturación del suelo.

Una situación excepcional

La combinación de lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos y movimientos sísmicos convierte esta semana en una de las más críticas para Andalucía en los últimos años. Mientras la borrasca Marta sigue descargando agua, la población debe permanecer alerta y cumplir con las recomendaciones de protección civil.

Los expertos advierten que, aunque los terremotos e hidroseísmos registrados han sido de baja magnitud, la saturación del terreno y los desbordamientos acumulados pueden generar nuevos episodios peligrosos. La vigilancia de ríos, embalses y laderas será clave para evitar daños mayores en los próximos días.