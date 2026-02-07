Caos por las lluvias en Córdoba: más de 1.500 evacuados tras el desbordamiento de varios ríos

La provincia de Córdoba vive momentos críticos tras las intensas lluvias que han desbordado varios ríos, provocando la evacuación de más de 1.500 vecinos y dejando a la ciudad en alerta máxima. Al menos hay 11.000 evacuados en Andalucía. La situación se complica con la llegada de la borrasca Marta, que sucede a Leonardo y mantiene los cauces en niveles peligrosos.

Desalojos masivos en la capital y alrededores

El río Guadalquivir ha vuelto a crecer, superando los 5,3 metros, tras las lluvias acumuladas y los desembalses controlados desde primera hora de la mañana. Esto ha provocado nuevos desalojos en zonas como Villarrubia y Montón de la Tierra, elevando la cifra total a más de 700 viviendas evacuadas y 1.100 personas afectadas solo en la capital.

Los equipos de Protección Civil, bomberos y Guardia Civil trabajan para trasladar a las familias a refugios temporales, asegurando la protección de los más vulnerables, incluidos niños y personas mayores.

Iconos históricos afectados por el agua

El Puente Romano, uno de los emblemas de Córdoba, permanece cerrado al tránsito peatonal. Multitud de cordobeses se acercan a zonas como La Calahorra y Miraflores para observar un espectáculo inédito que quedará en la memoria de la ciudad.

Declaraciones de autoridades

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitó las zonas afectadas y calificó el impacto de las borrascas como «muy severo», causando pérdidas millonarias en infraestructuras y comercios. Moreno advirtió sobre la llegada de nuevas lluvias y el crecimiento continuo del Guadalquivir, subrayando que «no podemos bajar la guardia».

Meteorología y riesgos futuros

La borrasca Marta continuará descargando agua sobre la provincia, manteniendo el suelo saturado y los ríos al límite. Las autoridades recuerdan que cualquier precipitación adicional podría generar nuevas crecidas, inundaciones y cortes en carreteras.

Los expertos alertan de que el riesgo permanece alto y piden a la población que siga las indicaciones oficiales y evite desplazamientos innecesarios. La prioridad sigue siendo proteger a los vecinos y minimizar los daños materiales, mientras se espera que el río reduzca su nivel en los próximos días.