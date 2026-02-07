Desalojado un geriátrico en Tocina (Sevilla) y 100 evacuados en Écija y El Palmar por el temporal

Las autoridades han decidido este sábado desalojar una residencia de ancianos de Tocina (Sevilla) ante el riesgo de inundaciones por las lluvias torrenciales y el fuerte aumento de los caudales de ríos provocados por la borrasca Marta. En esta misma provincia, que se encuentra en alerta máxima por las consecuencias de la cadena de borrascas que están golpeando a Andalucía, hay un centenar de vecinos desalojados de las localidades de Écija y de El Palmar.

En el caso del geriátrico de Tocina, fuentes oficiales han explicado que han sido evacuadas sus alrededor de 40 internos. Han indicado que el desalojo se ha adoptado como medida preventiva y que se ha llevado a cabo «de forma progresiva y ordenada». El desalojo se ha realizado puesto que «era preferible hacerlo ahora que cuando venga la tarde, por la especial sensibilidad de algunos de los residentes», han informado fuentes de la Diputación Provincial de Sevilla.

Los ancianos han sido realojados en casa de familiares y otros centros del entorno. Hasta el lugar se ha desplazado el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, «para seguir de primera mano las actuaciones», como apunta la Junta en una nota de prensa, que destaca que hasta 76 personas siguen desalojadas en Écija y una veintena en El Palmar de Troya por los efectos del temporal.

En estos momentos, permanecen nueve carreteras cortadas de la red provincial, y hay dos vías señalizadas con advertencias. Las zonas con más lluvias en esta primera parte del día han sido el Aljarafe y Sevilla capital, «con rachas de vientos fuertes y muchas ramas en las calzadas», añaden las mismas fuentes provinciales. La Sierra Norte, a esta hora, «resiste sin cortes».

En cuanto al caudal de los ríos, «sin cambios bruscos desde la mañana de este sábado», el del Guadalquivir, de los que más preocupan, sobre todo al paso por Lora, con casi 3.000 m3 por segundo, sigue subiendo, pero «lentamente». Además, están en nivel rojo, decretado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el Corbones, con incidencia en Lora y Carmona; el Guadaíra, en Utrera; el Rivera de Huelva y El Guijo.

De las más de 9.700 emergencias coordinadas en Andalucía como consecuencia del enjambre de borrascas desde el pasado 27 de enero, en Sevilla se ha contabilizado un total de 1.666.