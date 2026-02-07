Sevilla en alerta máxima: casi mil agentes desplegados ante la crecida del Guadalquivir

La provincia de Sevilla vive este sábado una jornada de máxima tensión ante la crecida del río Guadalquivir que amenaza poblaciones enteras. Casi un millar de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran desplegados sobre el terreno mientras el Guadalquivir alcanza niveles preocupantes y se espera que llegue a su cota máxima «entre hoy y mañana», según ha advertido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero durante su visita a El Palmar de Troya, uno de los municipios más castigados por las últimas borrascas.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que ha acompañado a la vicepresidenta junto al presidente de la Diputación, Javier Fernández, no ha ocultado la gravedad de la situación: «Estamos ante una jornada complicada en la provincia, fruto de los avisos meteorológicos y de las jornadas precedentes que llevan muy cargados ríos, arroyos y embalses».

El operativo desplegado es contundente: más de 620 guardias civiles, 370 policías nacionales, un retén de la UME en la provincia, además de profesionales de la DGT, la Confederación Hidrográfica, el Servicio de Mantenimiento de Carreteras y la Aemet. «El Gobierno de España tiene activados todos sus dispositivos», ha subrayado Toscano.

Llamamiento urgente a la prudencia

Las autoridades han lanzado un mensaje claro a la población: máxima prudencia. El subdelegado ha apelado a los ciudadanos para que eviten los desplazamientos innecesarios, no circulen por riberas ni intenten cruzar arroyos «a pesar de que se esté acostumbrado a hacerlo, porque vienen muy crecidos como consecuencia de las lluvias de los últimos días». También ha pedido que se siga la información únicamente a través de canales oficiales.

El aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología permanecerá activo todo el sábado en la Sierra Norte, donde se esperan acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas. En la Campiña y la Sierra Sur está vigente el aviso amarillo, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas.

El viento añade otro factor de riesgo: el aviso amarillo estará activo en las tres comarcas hasta las 12:00 horas, ascendiendo a naranja desde esa hora hasta las 18:00 horas por rachas del oeste que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, las tormentas activarán aviso amarillo en la Campiña desde las 16:00 hasta la medianoche, donde no se descarta incluso la formación de tornados.