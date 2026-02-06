La borrasca Marta activa la alerta naranja en estas zonas de España: más nieve, lluvias intensas y vientos fuertes

La borrasca Marta vuelve a poner a España en alerta. A partir de este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado alerta naranja en varias provincias debido a la combinación de lluvias intensas, nieve y vientos fuertes. Las zonas más afectadas son el tercio sur peninsular, Extremadura y Andalucía, aunque el temporal se extenderá a otras regiones a lo largo del fin de semana.

Lluvias e inundaciones

Marta traerá precipitaciones muy intensas, especialmente en áreas ya castigadas por días de lluvias anteriores. En zonas de sierra, se podrán superar 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, aumentando el riesgo de:

Inundaciones locales.

Crecidas de ríos y arroyos.

Deslizamientos de tierra.

Durante la noche se han realizado misiones de achique y evacuación de vecinos en la localidad de Benaoján #Málaga, junto a @guardiacivil y @E112Andalucia, por riesgo de desprendimientos en sus viviendas. Despliegue actual @UMEgob: 500👥 y 200 🚒#BorrascaLeonardo pic.twitter.com/1wlSKFis2n — UME (@UMEgob) February 6, 2026

Nieve en el centro y norte peninsular

La cota de nieve descenderá hasta unos 900 metros en el centro y norte del país, aunque a lo largo del día subirá a 1.300-1.500 metros. En algunos puntos de la meseta norte y los Pirineos podría nevar incluso por debajo de los 900 metros.

🔴La EMA prepara junto al ayuntamiento y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la evacuación preventiva del municipio de Grazalema, unas 1.500 personas, en #Cádiz ante el riesgo de hundimientos en el terreno.

✅ Desplegado albergue de @CruzRojaAND en Ronda para asistir a… pic.twitter.com/fAS2YifZvg — EMA 112 (@E112Andalucia) February 5, 2026

Vientos muy fuertes y temporal marítimo

Marta también provocará rachas de viento intenso y temporal marítimo, especialmente en:

Galicia.

Sur y este peninsular.

Baleares.

Las temperaturas descenderán ligeramente, y se recomienda extremar precauciones en desplazamientos, carreteras y actividades al aire libre.

Distintos equipos de la #UME continúan trabajando en varias localidades de #Andalucía para mititgar los daños causados por la #BorrascaLorenzo 🎥 📸 San Roque (Cádiz) pic.twitter.com/uBxrEcnor4 — UME (@UMEgob) February 4, 2026

Viernes: tregua parcial con lluvias y tormentas

Este viernes se espera un respiro relativo con respecto a días anteriores, aunque el tiempo seguirá inestable por los últimos coletazos de la borrasca Leonardo:

Lluvias menos abundantes, con menor probabilidad en el Cantábrico y el Mediterráneo .

En sierras y zonas litorales de Andalucía , se esperan precipitaciones fuertes , acompañadas de tormenta e incluso granizo .

La cota de nieve descenderá hasta los 900 metros en el centro y norte de la península.

Vientos intensos en el norte y este peninsular, con temperaturas en descenso.

Sábado: llega la borrasca Marta

El sábado hará su entrada la borrasca Marta, con lluvias muy abundantes especialmente en Extremadura y Andalucía, zonas ya castigadas por los acumulados de días previos:

En zonas de sierra se podrán superar 80 litros por metro cuadrado en 12 horas , aumentando el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra .

En el suroeste peninsular se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes , con posibilidad de granizo .

La nieve aparecerá en el centro y norte peninsular a partir de 900 metros, subiendo hasta 1.300-1.500 metros a lo largo del día. En algunos puntos de la meseta norte y Pirineos podría nevar incluso por debajo de 900 metros.

Se prevén vientos muy fuertes y temporal marítimo en Galicia, sur y este peninsular, así como en Baleares. Las temperaturas descenderán.

Domingo: lluvias persistentes y acumulación de litros

El domingo, las precipitaciones continuarán en gran parte del territorio, aunque serán menos intensas: