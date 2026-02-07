Borrasca Marta, en directo | Inundaciones, carreteras cortadas , desalojos y últimas noticias del temporal en España

El mal tiempo no da tregua a España. Tras el paso de la borrasca Leonardo ha llegado Marta con la misma intensidad de lluvia, viento y frío. Un centenar de carreteras han sido ya cortadas, según informa el 112 y la AEMET mantiene los avisos naranja por lluvias intensas y vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora.