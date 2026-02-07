Borrasca Marta, en directo | Inundaciones, carreteras cortadas , desalojos y últimas noticias del temporal en España
El mal tiempo no da tregua a España. Tras el paso de la borrasca Leonardo ha llegado Marta con la misma intensidad de lluvia, viento y frío. Un centenar de carreteras han sido ya cortadas, según informa el 112 y la AEMET mantiene los avisos naranja por lluvias intensas y vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora.
Así están Navacerrada y Cotos
❄️ Ya son pocos los vehículos que quedan en los puertos de Navacerrada y Cotos.
La mayoría de los visitantes los han ido abandonando. El #ERIVE asiste a esta hora a los conductores que precisan su ayuda para poner cadenas.#PlanInclemenciasCM#ASEM112 pic.twitter.com/1hvuV2SeqA
— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) February 7, 2026
Desalojan un geriátrico en Tocina (Sevilla)
Las autoridades han decidido este sábado desalojar una residencia de ancianos de Tocina (Sevilla) ante el riesgo de inundaciones por las lluvias torrenciales y el fuerte aumento de los caudales de ríos provocados por la borrasca Marta. En esta misma provincia, que se encuentra en alerta máxima por las consecuencias de la cadena de borrascas que están golpeando a Andalucía, hay un centenar de vecinos desalojados de las localidades de Écija y de El Palmar.
En Portugal hay un millar de evacuados
En Portugal ya son 1 millar de personas evacuadas por las intensas lluvias que han provocado deslizamiento de tierra.
Carreteras cortadas según la DGT
El temporal Marta ha provocado numerosos problemas en las carreteras de España. Ya son 168 carreteras cortadas.
📢⛈️La lluvia corta 168 carreteras, 3 principales.
📍#Jaén:
⚫️A-44, Campillo de Arenas, sentido Granada.
⚫️A-32, Villacarrillo, hacia Albacete.
📍#Cádiz:
⚫️ A-48, en Vejer de la Frontera, dirección Tarifa.
ℹ️Desvíos debidamente señalizados. pic.twitter.com/xPt73YcCg7
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 7, 2026
Caos por las lluvias en Córdoba
La provincia de Córdoba vive momentos críticos tras las intensas lluvias que han desbordado varios ríos, provocando la evacuación de más de 1.500 vecinos y dejando a la ciudad en alerta máxima. La situación se complica con la llegada de la borrasca Marta, que sucede a Leonardo y mantiene los cauces en niveles peligrosos.
Última hora de la borrasca Marta
Sigue en directo toda la información sobre el temporal Marta que asola España. Todas las noticias sobre inundaciones, previsiones del tiempo, consecuencias, daños materiales y humanos.
Moreno pedirá ayuda al Fonde de Contingencias
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la UE, para tratar de paliar los graves daños que están provocando las inundaciones a causa del tren de borrascas que está azotando especialmente a la comunidad andaluza.