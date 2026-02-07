Los geólogos conmocionados con la borrasca Marta: «El problema son las rocas sobre las que están los pueblos como Ubrique o Grazalema»

Las localidades gaditanas Grazalema y Ubrique se encuentran al límite: los geólogos han alertado del peligro por la borrasca Marta. La sierra de Cádiz se encuentra en riesgo, ya que la roca porosa de los pueblos no aguanta más agua. Grazalema y Ubrique se encuentran al límite, debido a que la borrasca Marta ha disparado el riesgo de desprendimientos.

La sierra de Cádiz, en alerta máxima

La borrasca Marta, que ha tomado el relevo de Leonardo, amenaza con agravar la situación en localidades de la sierra de Cádiz de Andalucía ya duramente castigadas. Grazalema tuvo que ser desalojada esta semana debido al riesgo de desprendimientos y saturación del terreno, y ahora los expertos advierten que Ubrique podría enfrentarse a una situación similar.

Los geólogos alertan de que los suelos y las rocas sobre los que se asientan estos pueblos son altamente porosos y están completamente saturados.

Despliegue de seguridad y desalojos

La llegada de la borrasca Marta ha obligado a reforzar los dispositivos de emergencia. En Grazalema, alrededor de 1.500 vecinos tuvieron que abandonar sus hogares ante el riesgo de colapso de edificios y desprendimientos de laderas. La Junta de Andalucía ha recomendado a los ciudadanos mantenerse atentos a los canales oficiales de información y extremar la prudencia.

Ubrique sufrió el pasado miércoles el desprendimiento de una roca. Hizo derrumbarse una vivienda. Está bajo vigilancia. Los bomberos rescataron a una persona que quedó atrapada y fue trasladada al hospital con politraumatismos.

Nos llegan estas impresionantes imágenes de Ubrique donde el río sigue subiendo de nivel, saliendo incluso del suelo de las viviendas El video es de @arteCreati pic.twitter.com/3ANDARWJkt — Cádiz Meteo (@CadizMeteo) February 7, 2026

Suelos saturados y riesgo de inundaciones

El principal problema es el estado del terreno. Además, destacan las lluvias intensas. Tras semanas de precipitaciones persistentes, los suelos de la sierra están saturados y no pueden absorber más agua. Esto provoca que las lluvias se conviertan rápidamente en escorrentía, elevando los caudales de ríos y arroyos y aumentando el riesgo de inundaciones y desprendimientos.

Nos informan de que el agua ya corre por las calles de Ubrique.

Video Facebook RADIO UBRIQUE. pic.twitter.com/sRnhrMTnzc — MeteoCádiz (@meteocadiz) February 7, 2026

En Grazalema, durante la jornada del viernes se superaron los 60 mm acumulados en apenas 12 horas, con avisos meteorológicos de nivel amarillo. La llegada de Marta este sábado trae más lluvias, con precipitaciones que podrían superar los 80 mm en 12 horas y un riesgo elevado de carácter casi torrencial en zonas de sierra.

Se ordena el desalojo de la localidad de Grazalema. Los cerca de 2000 l recogidos estos días han saturado los suelos kársticos y las imágenes de agua emergiendo por debajo de las casas muestran un peligro evidente de colapso y de hundimiento. Desde AMETSE todo nuestro ánimo. pic.twitter.com/XbUvpBH3Ox — AMETSE (@MeteoSE) February 5, 2026

La importancia de la vigilancia geológica

La combinación de suelos saturados, rocas porosas y lluvias persistentes crea un escenario de riesgo elevado. Además, la borrasca Marta se desplazará hacia el este, afectando con lluvias intensas toda la mitad sur peninsular y dejando nieve en zonas de montaña, lo que podría liberar agua adicional en cabeceras de ríos.

La vigilancia geológica, junto con los planes de evacuación preventivos, se convierte en una herramienta crucial para minimizar daños y proteger a la población.