Grazalema en alerta máxima: la borrasca Marta amenaza con lluvias torrenciales e inundaciones

Última hora en Grazalema: la borrasca Marta azota con fuerza este sábado a la localidad gaditana, después de que la intensa lluvia de los últimos días haya dejado el suelo completamente saturado. Las precipitaciones podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en pocas horas, y los avisos meteorológicos se mantienen en nivel naranja. Las autoridades protección civil advierten sobre riesgo de inundaciones, deslizamientos y cortes en carreteras, mientras los vecinos siguen pendientes de la evolución del temporal en tiempo real.

La borrasca Leonardo dio sus últimos coletazos el viernes, dejando precipitaciones generalizadas y una fuerte inestabilidad en gran parte de España.

En la última hora de Grazalema, localidad conocida por ser una de las más lluviosas de España, se esperan más de 60 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas, motivo por el cual la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel amarillo de alerta. Se prevé que durante la madrugada del sábado las lluvias disminuyan progresivamente, ofreciendo un respiro temporal antes de la llegada de la siguiente borrasca.

Marta: la borrasca de alto impacto que toma el relevo

El sábado será el turno de la borrasca Marta, un sistema frontal de alto impacto que entrará por el oeste peninsular y afectará especialmente a Andalucía y a la mitad sur de España. Las lluvias serán muy intensas, llegando a tener carácter casi torrencial en algunas zonas, y se espera que se superen los 80 mm acumulados en 12 horas, lo que ha provocado la activación del nivel naranja de alerta.

Además de las lluvias, la presencia de aire frío en altura hará descender la cota de nieve, provocando nevadas en la mitad norte del país y en los principales sistemas montañosos. En Grazalema, las precipitaciones irán ganando intensidad a lo largo de la mañana y alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, persistiendo durante toda la jornada, con rachas de viento moderadas que acompañarán a la lluvia.

De cara al domingo, se prevé que las lluvias disminuyan durante la madrugada. Sin embargo, un nuevo frente por el oeste podría traer precipitaciones fuertes durante la noche del domingo al lunes, manteniendo la alerta activa.

#BorrascaLeonardo | Continuamos desde anoche trabajando para garantizar la seguridad y atender incidencias en distintos puntos. 📹Actuaciones en #Cádiz 👇 ⬅️ Evacuación de un hombre de 75 años en una casa aislada de Grazalema.

↗️ Desalojo en Grazalema.

↙️ Seguridad en el… pic.twitter.com/5rCpvqbYCz — Guardia Civil (@guardiacivil) February 6, 2026

Grazalema última hora: suelo saturado y riesgo de inundaciones

El problema en Grazalema se debe a la intensidad de las lluvias. Además, por un suelo ya saturado tras un mes de enero excepcionalmente húmedo y los recientes episodios de tormenta. La tierra ya no puede absorber más agua, lo que aumenta considerablemente el riesgo de inundaciones, desbordamientos y desprendimientos en toda la localidad.

La geografía de Grazalema, enclavada en la Sierra de Cádiz, convierte a la localidad en una de las más propensas a sufrir acumulaciones de agua, escorrentías y desbordamientos de barrancos. Ante esta situación, se recomienda máxima precaución a residentes y visitantes, y se han establecido medidas preventivas para minimizar daños y riesgos personales.

Impacto en la vida cotidiana

Las fuertes lluvias están complicando la movilidad y la vida diaria en Grazalema y alrededores. Calles anegadas, pequeños deslizamientos y carreteras cortadas forman parte del panorama actual, y las autoridades locales han pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios.

La combinación de suelo saturado y precipitaciones extremas convierte a este episodio meteorológico en uno de los más graves de los últimos años para la localidad, y mantiene a los servicios de emergencia en máxima alerta para actuar en caso de evacuaciones o rescates.

¿Qué esperar en los próximos días?

Los pronósticos meteorológicos señalan que la semana que viene podría mantenerse la inestabilidad, aunque con lluvias menos intensas. La clave será el comportamiento del suelo y la capacidad de los ríos y barrancos de drenar el agua acumulada durante los días más críticos.

Mientras tanto, las autoridades insisten en la prevención y vigilancia constante, recordando que Grazalema, aunque acostumbrada a las lluvias, se enfrenta ahora a un escenario extremo con riesgo real de inundaciones y desbordamientos.