Presas en máxima alerta: España se prepara para la borrasca Marta tras días de lluvias intensas

Las presas en España se encuentran en alerta. España se prepara para un fin de semana marcado por la inestabilidad por la borrasca Marta. Tras días de lluvias persistentes provocadas por la borrasca Leonardo, la llegada de Marta amenaza con intensificar aún más las precipitaciones en el sur y oeste peninsular. Los ríos vuelven a crecer y los embalses están bajo vigilancia constante. Los suelos saturados aumentan el riesgo de inundaciones. Las autoridades hidráulicas y meteorológicas advierten que cada milímetro de agua cuenta y que la gestión preventiva será clave para evitar desastres.

El suelo saturado pone en jaque a los ríos

La gestión de presas y embalses se ha convertido en un factor clave para evitar desbordamientos. Tras días de precipitaciones persistentes provocadas por la borrasca Leonardo, y con la borrasca de alto impacto Marta a punto de entrar en escena.

Los ríos y embalses llegan al nuevo envite con el suelo saturado y los cauces muy cargados. Cada milímetro cuenta, y en los centros de control la palabra que más se repite no es emergencia, sino anticipación.

Desembalses preventivos para evitar el pico máximo

Las confederaciones hidrográficas del sur y oeste peninsular han activado un seguimiento continuo de presas estratégicas. Los desembalses se realizan de manera controlada para liberar volumen antes de que lleguen los mayores aportes de agua, evitando que los embalses alcancen niveles críticos.

Estas maniobras buscan laminar avenidas y reducir los picos de caudal. En presas pequeñas o cuencas de respuesta rápida, cualquier ajuste se refleja de inmediato en los ríos. La decisión depende de previsiones meteorológicas, modelos hidrológicos y del estado real del terreno.

La presa de Jerte, de la que se abastece la ciudad de Plasencia (Cáceres), desaguando por sus aliviaderos de fondo y, aguas abajo, el río se desborda e inunda los campos que están próximos al cauce del Río Jerte.

Marta intensifica el riesgo

La llegada de la borrasca Marta no es un simple relevo. Sus lluvias afectarán especialmente al suroeste y Andalucía, mientras la entrada de aire frío puede generar nieve en zonas de montaña. Esto provoca un doble riesgo: aportes inmediatos por lluvia y agua almacenada en forma de nieve que podría liberarse más adelante si suben las temperaturas.

Embalse de Rules, #Granada, que recoge las aguas del Río Guadalfeo y el río Izbor aguas abajo de la presa de Izbor. Desembalsando para dejar espacio a posibles escorrentías de futuras borrascas como #Marta

Gestión de embalses más allá del fin de semana

La vigilancia de presas no es puntual, sino que responde a un episodio prolongado. Mientras el tren de borrascas siga activo, los embalses serán clave para amortiguar los efectos del exceso de agua. Los modelos meteorológicos e hidrológicos ajustan escenarios casi en tiempo real, y la explotación de las presas se adapta a cada actualización.

El margen existe, pero es estrecho, y depende de lo que todavía está por caer sobre España. La coordinación entre meteorología, hidrología y gestión hidráulica será fundamental para prevenir inundaciones y proteger a las poblaciones más vulnerables.