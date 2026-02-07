Jorge Rey se adelanta a la AEMET y lo que llega en Semana Santa da miedo: nieve y «aire frío polar»

Lo que llegará en Semana Santa da miedo, nieve y aire frío polar parece que serán una realidad en una previsión del tiempo de Jorge Rey que se adelanta a la AEMET. Estos días que tenemos por delante nos espera un cambio que puede ser esencial en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Estamos ante un importante cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos está esperando en estos días de fiesta.

Lo que puede pasar en estas próximas jornadas, realmente puede dar miedo, en especial en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en una dura realidad en unos días en los que realmente cada elemento cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. En estas vacaciones en las que realmente esperamos ver el sol, parece que brillara por su ausencia, la AEMET se queda atrás ante un Jorge Rey que parece que ya sabe lo que nos está esperando.

Se adelanta a la AEMET Jorge Rey

Jorge Rey se adelanta a la AEMET, lo que nos está esperando en estos días puede ser un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una forma muy diferente. Los expertos no dudan en darnos algunos elementos que pueden ser claves en estas próximas jornadas.

Este experto que en su dúa no dudó en darnos algunas novedades importantes que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en una previsión del tiempo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperado. Es momento de apostar claramente por algunos cambios en los que todo puede ser posible.

Estos expertos de la AEMET tienen que estar muy pendientes de algunas situaciones que pueden acabar siendo esenciales en estos días en los que realmente cada fenómeno puede ser esencial. Todavía faltan unas semanas, pero deberemos empezar a prepararnos para un giro importante de guion ante lo que está a punto de pasar.

La Semana Santa de este año, no será como la que esperaríamos hace unos años, sino que vamos a tener que apostar claramente por un cambio que podría marcando de cerca.

En Semana Santa llega aire polar

El aire polar de estos días no será nada comparado con lo que nos espera en una Semana Santa en la que parece que el frío será protagonista. Tal y como advierte Jorge Rey desde su canal de El Tiempo: «Una Semana Santa mala en el norte y centro peninsular con una gran posibilidad de nevadas, sobre todo, para los últimos días de marzo, que para los días santos». Más allá de este vídeo viral del experto que alertó al país de la llegada de Filomena, lo que está a punto de pasar es un marcado cambio de tendencia que puede ser clave en estos días.

Lo que nos espera en estas próximas jornadas, según la AEMET puede ser igual de terrible: «Se prevé un día de transición entre el rápido paso de la borrasca Marta, alejándose por el nordeste, y la entrada de nuevos frentes desde el oeste. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a poco nuboso en el este peninsular y Baleares, con precipitaciones que al principio se darán en amplias zona del territorio, más abundantes en el Estrecho, Alborán, sierras de Andalucía, Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico, siendo posible que sean localmente fuertes y vayan ocasionalmente con tormenta y granizo. Asimismo en las citadas regiones de Andalucía serán persistentes como continuación del episodio del día anterior. A lo largo del día tenderán a remitir en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada del frente. Nevará en montañas del centro y mitad norte, con acumulados significativos, a una cota de 900/1200 metros. También es probable en sierras del sureste y de Mallorca por encima de 1100/1400 m. En Canarias, poco nuboso o con intervalos y posibilidad de alguna lluvia ocasional en las islas orientales. Temperaturas máximas en aumento en ambas mesetas y zonas de Galicia, Guadalquivir e interior nordeste, con descensos en el Cantábrico oriental, Melilla y montañas del extremo este peninsular. Mínimas en aumento en el Pirineo y Canarias. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular».

Tocará esperar un poco y de momento, estar pendientes de unas nevadas y de unas lluvias que pueden acabar siendo protagonistas. Los expertos no dudan en lanzar una nueva alerta en un país en el que el agua se ha convertido en un riesgo.