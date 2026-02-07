Nieve, viento y mucha lluvia: activados los avisos de la AEMET en Castilla-La Mancha por temporal muy fuerte

Activadas los avisos de la AEMET en Castillas-La Mancha por temporal muy fuerte, nos espera un fin de semana de nieve, viento y mucha lluvia. Lo que nos está esperando en estos días es un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente todo puede cambiar. Con algunas novedades destacadas que pueden convertirse en una dura novedad. Es hora de saber qué puede pasar o qué nos espera en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este invierno nos van visitando todo tipo de fenómenos que van llegando a toda velocidad y que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esta previsión del tiempo nos sitúa en un punto invernal que no esperaríamos en una estación del año en la que todo puede acabar siendo posible. Este invierno nos está dando señales de cambios que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Son tiempos de aprovechar cada detalle que nos está esperando en estas jornadas en las que cada fenómeno puede afectarnos.

Viento, mucha lluvia y nieve

Lo peor del invierno parece que no ha pasado, nos espera un importante cambio de tendencia que puede ser clave en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma muy diferente. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días de temporada.

La nieve puede acabar siendo un problema en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Este fenómeno se suma a una lluvia que en nuestro país está causando estragos y lo está haciendo de tal manera que tocará empezar a tener en mente algunas situaciones que se han vivido en estos días. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que hubiéramos tenido en mente.

Los expertos de la AEMET en Castilla -La Mancha no dudan en advertir a la población ante la llegada de un temporal muy fuerte. Un giro importante en el tiempo que puede darnos alguna que otra sorpresa inesperada.

La AEMET activa los avisos en Castilla – la Mancha por un temporal muy fuerte

Llega un nuevo temporal que la AEMET se encarga de determinar, Castilla- La Mancha se prepara para lo peor, en un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Tal y como nos advierten en una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos. Probables brumas en zonas de montaña. De madrugada, precipitaciones dispersas, sobre todo en zonas montañosas del sur, que se irán extendiendo a toda la Comunidad desde el suroeste a lo largo de la mañana; serán más abundantes en la mitad oeste donde no se descarta que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada; la cota de nieve se situará en torno a los 1000-1200 metros, subiendo a más de 1400 metros a lo largo de la tarde. Temperaturas en descenso ligero a moderado; heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados de componente sur, con rachas muy fuertes en las sierras del sur de la comunidad, siendo probable que se produzcan también en otras zonas de la mitad sur».

Las alertas estarán activadas: «Nieve en los sistemas Central e Ibérico a partir de unos 1100-1200 m. Probabilidad de precipitaciones persistentes sobre todo en las zonas montañosas del oeste. Rachas de viento muy fuertes en Ciudad Real, gran parte de Albacete, y con menor probabilidad en Montes de Toledo».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé que el tiempo siga marcado por la circulación atlántica en la Península y Baleares, con la borrasca Leonardo en fase madura situada al sur de Irlanda y el acercamiento de la borrasca Marta al oeste peninsular. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas avanzando de oeste a este, menos abundantes en Baleares, Cantábrico, fachada oriental y tercio nordeste peninsular donde al principio se darán algunos claros. Se esperan fuertes y persistentes en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y en Alborán, sin descartar Galicia; con los mayores acumulados en sierras de Andalucía y con probables tormentas y granizo ocasional en el oeste de dicha comunidad. Nevará, con acumulados significativos, en las montañas del centro y mitad norte a una cota de 800/1100 metros, siendo probable con ello que la nieve también afecte a zonas aledañas de ambas mesetas sin descartar interiores de Galicia. En menor medida, también nevará en el sureste con una cota subiendo de 1100/1300 m. por encima de 1600. Tiempo estable en Canarias, con intervalos de nubes altas. Bancos de niebla en regiones de montaña y brumas frontales en amplias zonas de la Península. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, en general de forma moderada en Baleares, Alborán, Guadalquivir y centro y mitad este peninsular, y de forma ligera en el resto. Únicamente se esperan algunos aumentos para las máximas en el norte de Canarias y Galicia. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en Pirineos».