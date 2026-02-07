La AEMET pide que nos preparemos porque lo que llega después de la borrasca Leonardo no tiene buena pinta

Lo que llega después de la borrasca Leonardo no tiene buena pinta, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor. Lo que puede pasar en estos días es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver desde otro punto de vista. Tendremos que visualizar un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta ante un cambio de tendencia que puede ser esencial y sin duda alguna, nos puede marcar de cerca el fin de semana. Antes de hacer planes o actividades al aire libre tocará estar muy pendientes de un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual, para dar paso a un importante cambio que nos estará esperando. Después de una borrasca que ha activado gran parte de las alertas rojas en nuestro país, llega algo que obliga a prepararnos. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario.

Pide la AEMET que nos preparemos

Los expertos de la AEMET no dudan en actualizar los mapas del tiempo, lo que nos está esperando es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en algo mucho peor. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es hora de saber un poco mejor qué nos estará esperando en estos días en los que realmente el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que son claves. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estas jornadas.

En su lugar, vamos a tener que afrontar un marcado cambio de tendencia con una previsión del tiempo que no trae eso que tanto esperaríamos. Estamos viendo llegar un giro radical que nos aleja de una situación del todo inesperada en estas próximas jornadas.

De las lluvias torrenciales y abundantes de estos días, deberemos empezar a visualizar una novedad que puede ser clave y que, sin duda alguna, puede acabar siendo la que marcará este fin de semana. Una nueva borrasca con nombre propio nos visitará en breve, amenazando de nuevo un territorio en el que ha llovido sobre mojado.

No tiene buena pinta lo que llega después de la borrasca Leonardo, sino todo lo contrario. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser clave y que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que el tiempo siga marcado por la circulación atlántica en la Península y Baleares, con la borrasca Leonardo en fase madura situada al sur de Irlanda y el acercamiento de la borrasca Marta al oeste peninsular. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas avanzando de oeste a este, menos abundantes en Baleares, Cantábrico, fachada oriental y tercio nordeste peninsular donde al principio se darán algunos claros. Se esperan fuertes y persistentes en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y en Alborán, sin descartar Galicia; con los mayores acumulados en sierras de Andalucía y con probables tormentas y granizo ocasional en el oeste de dicha comunidad. Nevará, con acumulados significativos, en las montañas del centro y mitad norte a una cota de 800/1100 metros, siendo probable con ello que la nieve también afecte a zonas aledañas de ambas mesetas sin descartar interiores de Galicia. En menor medida, también nevará en el sureste con una cota subiendo de 1100/1300 m. por encima de 1600. Tiempo estable en Canarias, con intervalos de nubes altas.

Bancos de niebla en regiones de montaña y brumas frontales en amplias zonas de la Península. Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, en general de forma moderada en Baleares, Alborán, Guadalquivir y centro y mitad este peninsular, y de forma ligera en el resto. Únicamente se esperan algunos aumentos para las máximas en el norte de Canarias y Galicia. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en Pirineos».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones fuertes y persistentes en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, pudiendo darse también en Galicia, con los mayores acumulados en sierras de Andalucía y con probables tormentas y granizo ocasional en el oeste de dicha comunidad. Acumulaciones significativas de nieve en montañas del centro y mitad norte peninsular, probables también en zonas aledañas de ambas mesetas. Rachas muy fuertes de viento en la mayor parte de la mitad sur y fachada oriental peninsular, también probables en zonas de Galicia y Baleares. Predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares rolando a este y norte en el cuadrante noroeste. Se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en la mayor parte de la mitad sur y fachada oriental peninsular y en Baleares, también probables en zonas de Galicia y montañas del centro y norte. Viento flojo de norte y oeste en Canarias».