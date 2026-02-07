Hoy, 7 de febrero de 2026, la provincia de Bilbao se verá envuelta en un manto de nubes que traerán consigo algunas precipitaciones débiles, especialmente en el interior durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables y los vientos, de sur, serán moderados en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias intensas y viento fuerte durante la tarde

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas, especialmente en la tarde y noche. A primera hora, la temperatura ronda los 10 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 9, haciendo que el ambiente se sienta más fresco. El viento soplará del sur, con una velocidad media de 20 km/h y ráfagas que alcanzarán los 45 km/h, lo que podría hacer que la lluvia se sienta aún más intensa.

Ya por la tarde, el termómetro apenas alcanzará los 15 grados, mientras la humedad se mantendrá alta, creando un ambiente algo pesado. A medida que el sol se oculta tras el horizonte a las 18:31, la probabilidad de chubascos se incrementa, dejando claro que es un día para llevar paraguas. Con un total de diez horas de luz, la jornada se presenta como un recordatorio de que el otoño ya ha llegado a la ciudad, trayendo consigo su característico vaivén de lluvias y vientos.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 10 grados, mientras el viento sopla del sur a 30 km/h, creando una sensación térmica aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva y las primeras gotas podrían hacer su aparición antes del mediodía.

La tarde promete ser más intensa, con un 100% de probabilidad de lluvias y ráfagas de viento que podrían superar los 55 km/h. La temperatura máxima apenas llegará a los 15 grados y la humedad alcanzará niveles agobiantes. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

Guecho: ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y húmedo, donde la temperatura mínima se sitúa en 9 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta cubierto y la probabilidad de lluvia es del 30%, aunque se espera que la situación cambie drásticamente por la tarde. Con el viento soplando del suroeste a 30 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 55 km/h, es recomendable estar preparado para un día ventoso.

A partir del mediodía, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, lo que indica que la tarde-noche será muy lluviosa. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja, haciendo que el ambiente se sienta más fresco. Con el sol saliendo a las 08:21 y poniéndose a las 18:31, Guecho disfrutará de unas 10 horas de luz, aunque la mayor parte de este tiempo estará marcada por la lluvia y la humedad, que podría llegar hasta el 75%.

Santurce: nubes y posibles lluvias por la tarde

El tiempo se presenta mayormente nublado durante la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 15 grados por la tarde, aunque no se descartan algunas lluvias en la tarde-noche, acompañadas de vientos moderados.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo las nubes, ya que el ambiente tranquilo invita a realizar actividades diarias sin mayores contratiempos. Aprovecha para salir y disfrutar de lo que ofrece el día, siempre con un paraguas a mano por si acaso.

Cielos cubiertos y lluvia inminente en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, lo que puede dar lugar a una sensación térmica aún más baja. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente muy húmedo y temperaturas que apenas alcanzarán los 15 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo.