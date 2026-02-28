Día de Andalucía 2026: qué se celebra y por qué se celebra hoy

Como cada año, cuando llega el 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía. Es una fecha muy especial en el calendario andaluz, aunque este 2026 tiene un matiz distinto: cae en sábado. Eso hace que los colegios, donde esta jornada suele tener mucho protagonismo, no vivan la celebración como otros años. Aun así, muchas actividades se han trasladado a días previos o a este mismo fin de semana, cuando la participación suele ser mayor. Y surge la duda habitual: ¿sabemos realmente cuál es el origen del Día de Andalucía y por qué se celebra justo hoy?

El 28F está tan asumido que mucha gente lo da por hecho, pero su origen es concreto y tiene que ver con un momento clave de la Andalucía moderna. Para poner orden, conviene repasar los dos pilares de la fecha qué se celebra y por qué es justo hoy. Y también a quién se honra, y cuál es el sentir de una fecha que para cualquier andaluz no sólo es parte de su historia y tradición, también marca su identidad, su bandera y hasta su himno.

Día de Andalucía 2026: qué se celebra

El Día de Andalucía gira en torno al referéndum autonómico del 28 de febrero de 1980. Fue la consulta que permitió a la comunidad acceder a la autonomía plena prevista en la Constitución de 1978. En aquel momento, Andalucía todavía no tenía un marco político definido, y el debate sobre la vía autonómica estaba muy presente. La votación marcó un antes y un después: significó el paso hacia un modelo de autogobierno propio, con competencias equiparables a las de las comunidades históricas.

Tras el referéndum llegó el Estatuto de Autonomía de 1981, que ordenó las instituciones que hoy forman parte del día a día: Parlamento, Gobierno autonómico y un conjunto de competencias que afectan directamente a la ciudadanía, como son Educación, sanidad, servicios sociales o parte de la gestión territorial.

A partir de ese proceso, Andalucía quedó reconocida como nacionalidad histórica, una expresión que suele aparecer en debates políticos y en libros de texto, pero que tiene un origen concreto en el Estatuto. Ese mismo contexto explica también por qué la figura de Blas Infante está tan presente cada 28F. En 1983, el Parlamento lo declaró Padre de la Patria Andaluza, no como gesto simbólico, sino por su papel en la formulación de ideas, símbolos y propuestas culturales que décadas después terminaron conectando con el proyecto autonómico.

Día de Andalucía 2026: por qué se celebra hoy

Ahora ya sabemos qué celebra el Día de Andalucía, y de alguna manera también el porqué se celebra en la fecha de hoy, dado que el referéndum también fue un 28 de febrero. De este modo, la fecha quedó fijada desde el principio como referencia del proceso autonómico y, con el tiempo, adquirió un significado que va más allá de aquel voto. Sigue siendo el punto de partida del autogobierno y el momento en el que Andalucía se integró en el modelo territorial que define la España actual.

Pero la jornada se ha convertido también en una oportunidad para revisar los símbolos que acompañan a la comunidad desde principios del siglo XX. El nombre Andalucía, que parece tan obvio ahora, procede de la traducción en castellano del término usado para referirse a al-Ándalus en época musulmana. Su permanencia demuestra la huella que dejaron siglos de historia y la diversidad de pueblos que pasaron por el territorio.

La bandera verde y blanca, aprobada en 1918 durante la Asamblea de Ronda, es otro de los elementos que cada año vuelven a tener protagonismo. Los colores se eligieron por su relación con paisajes andaluces, y el escudo con Hércules y los dos leones se convirtió en la imagen oficial que hoy aparece en edificios públicos, en actos institucionales y en prácticamente cualquier celebración del 28F. La frase original del escudo, “Andalucía por sí, para España y la Humanidad”, resume la idea que Infante defendía sobre la función de la región dentro del conjunto del país.

Y por último el himno, que muchas generaciones han cantado en sus colegios, procede del Santo Dios, un canto popular ligado al trabajo agrícola. Blas Infante recopiló su letra y el compositor José del Castillo Díaz lo armonizó. Su presencia en las celebraciones es constante, y este año, con el 28F cayendo en sábado, muchos municipios lo interpretarán en actos que normalmente se reservan para los colegios durante la semana.

Además, cuando el Día de Andalucía coincide con fin de semana como ocurre este año, suele haber más movimiento en espacios culturales. Algunos ayuntamientos programan visitas guiadas a la Casa Museo de Infante en Coria del Río, donde se conserva la bandera histórica. Otros organizan actividades en plazas o centros cívicos para repasar el proceso autonómico. El sábado facilita que estas propuestas lleguen a más gente y que la celebración tenga un tono más abierto y callejero.