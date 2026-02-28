Cielos nublados y chubascos en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos muy nubosos dominarán la mitad oriental de Andalucía, donde se esperan chubascos ocasionales por la tarde, incluso con posibilidad de tormentas. En el resto del territorio, los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque se prevén intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea al final de la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas descenderán. Los vientos serán flojos y variables, predominando la componente norte en la vertiente atlántica y un levante moderado en el litoral mediterráneo.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 28 de febrero

Cielo nublado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 23 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 22 grados, haciendo que el aire se sienta un poco más cálido. A primera hora, el viento soplará suave desde el noreste, con una velocidad de 5 km/h, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 19:16. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un 95%, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, pero no hay motivo para preocuparse por la lluvia, ya que se prevé un día seco. Así, Sevilla se vestirá de luz y calidez, perfecta para disfrutar de un atardecer en sus plazas.

Córdoba: cielo nublado y posibles lluvias

Las calles de Córdoba despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto por nubes grises, sugiere que la tranquilidad matutina podría verse interrumpida por la llegada de lluvias en la tarde, cuando la temperatura alcanzará los 22 grados.

A medida que avanza el día, el viento comenzará a soplar con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja de lo habitual. Con un 15% de probabilidad de lluvia por la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un descenso térmico que podría sorprender a más de uno.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados. Aunque se prevén algunas ráfagas de viento suaves, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la temperatura será templada y el ambiente tranquilo. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de pasar la jornada.

Cielo despejado y sol radiante en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 12°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca. A medida que avanza la jornada, el sol brillará con fuerza, alcanzando una máxima de 20°C, aunque la humedad, que puede llegar hasta el 95%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y el viento del noreste soplará a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. Con 11 horas de luz, la tarde promete ser agradable, perfecta para pasear por la costa sin preocuparse por la lluvia, ya que no se esperan precipitaciones.

Jaén: cielos despejados y chubascos por la tarde

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza el día, el tiempo se tornará más variable, con una probabilidad de lluvia que aumentará en la tarde-noche, alcanzando los 45%. La temperatura máxima llegará a los 19 grados, por lo que es recomendable llevar una chaqueta ligera y estar preparado para posibles chubascos. Disfruten del sol mientras dure, pero no olviden el paraguas para más tarde.

Cielo nublado y chubascos por la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 10 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados por la tarde, aunque la probabilidad de chubascos intermitentes se incrementará, especialmente en la tarde-noche, con un 60% de posibilidad de lluvias.

Con el viento soplando del este a 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir más tarde. La humedad, que oscilará entre el 70% y el 100%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios del día.

Granada: cielos cubiertos y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados. A medida que avance el día, la situación se tornará más complicada, ya que se espera una fuerte probabilidad de lluvia por la tarde-noche, con temperaturas que apenas alcanzarán los 14 grados.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa impermeable, ya que la humedad será alta y el viento soplará suavemente. A pesar de la inclemencia del tiempo, el ambiente granadino siempre tiene su encanto, así que no olvides disfrutar de un café caliente en alguna de nuestras terrazas.

Almería: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 19 grados por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde, ya que podrían presentarse algunas ráfagas de viento de hasta 40 km/h. La humedad, que oscilará entre el 55 y el 100%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es aconsejable llevar una chaqueta ligera para disfrutar de la jornada al aire libre.