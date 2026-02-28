Hoy, 28 de febrero de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de brumas y bancos de niebla en el interior por la mañana. A medida que avance el día, se esperan precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en el interior, con un descenso de temperaturas en las máximas. El viento soplará del nordeste en el litoral, mientras que en el resto de la provincia será flojo o en calma. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 28 de febrero

Barcelona: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con un manto de nubes que se asoma tímidamente. La temperatura mínima ronda los 12 grados, mientras que el viento sopla de manera suave desde el este a unos 15 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 11 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se mantiene en un nivel moderado, especialmente hacia la tarde-noche, aunque no se espera que la lluvia sea intensa.

Ya por la tarde, el sol se asoma con más fuerza, alcanzando una máxima de 17 grados. Sin embargo, la humedad relativa puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, con picos que llegan al 90%. La luz del día nos acompañará hasta las 18:40, brindando un respiro antes de que la noche se instale. Con el viento manteniéndose en calma, será un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aunque siempre con la posibilidad de un ligero chaparrón.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias a la vista

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y un viento suave que sopla del este a 15 km/h, mientras la humedad se siente densa en el ambiente.

A medida que avanza la tarde, el panorama cambia drásticamente. Se prevén lluvias con un 20% de probabilidad y un descenso térmico que podría hacer que la sensación térmica baje hasta los 9 grados. Con ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Ambiente fresco con nubes y viento en Badalona

El día amanece en Badalona con una temperatura mínima de 10°C y un cielo que se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 12°C, con una sensación térmica que se mantendrá similar. La probabilidad de lluvia es baja, por lo que no se espera que el agua haga acto de presencia en las primeras horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 16°C y la probabilidad de lluvia aumentará al 25%, aunque el ambiente seguirá siendo húmedo, con una humedad relativa que podría llegar al 95%.

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado y el viento soplará de forma moderada, con una velocidad media de 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. La jornada se presentará fresca, ideal para disfrutar de las horas de luz que se extenderán desde las 07:27 hasta las 18:40. A medida que caiga la noche, la temperatura descenderá a 12°C, manteniendo una sensación térmica similar. En resumen, un día variado que invita a salir y disfrutar del aire libre, aunque con la posibilidad de alguna lluvia ligera en la tarde.

Cielo despejado y ambiente sereno en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 18 grados. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento de nubes. Aunque hay una posibilidad de lluvia en la tarde-noche, no se anticipan vientos significativos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que las temperaturas son agradables y el ambiente se mantendrá sereno. Aprovechar el tiempo para dar un paseo por el parque o simplemente relajarse en una terraza puede ser una excelente opción.