Hoy, 7 de febrero de 2026, la provincia de Zaragoza se prepara para un día de cielos mayormente nublados, con algunas aperturas de claros en las horas centrales. Las precipitaciones avanzarán de sur a norte por la tarde y se espera un ligero descenso de temperaturas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: tarde de lluvias y viento fresco

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas por la tarde y noche. A primera hora, la temperatura ronda los 7 grados, con una sensación térmica que puede descender hasta los 4, mientras el viento sopla del oeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente.

Ya por la tarde, el termómetro apenas alcanzará los 14 grados y la humedad se sentirá pesada, superando el 80%. A medida que el sol se oculta tras el horizonte a las 18:26, la probabilidad de chubascos se intensificará, dejando a los zaragozanos con la sensación de que el día se despide con un abrazo húmedo y fresco.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 4 grados, mientras el viento del sur sopla suavemente, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se dispara al 100% y el cielo se oscurece, dejando atrás la calma matutina.

La tarde traerá consigo un cambio drástico: el viento alcanzará ráfagas de hasta 45 km/h y la sensación térmica caerá a niveles bajos, con máximas que apenas rozarán los 10 grados. La humedad, que puede llegar al 85%, hará que el ambiente se sienta aún más pesado. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que las lluvias intensas y el viento fuerte marcarán la pauta.

Tarazona: nubes y probabilidad de lluvia por la tarde

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados. La mañana será fresca y algo nublada, mientras que por la tarde se espera un aumento en la nubosidad y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde-noche. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo las nubes, aprovechando el ambiente sereno para realizar actividades cotidianas. No olvides llevar un paraguas, ya que la tarde puede sorprender con algunas lluvias.