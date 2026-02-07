Activados los avisos por nieve en Madrid: la AEMET confirma que no hay tregua

La AEMET confirma que no hay tregua, activadas los avisos por nieve en Madrid, lo que nos espera puede ser un cambio de tendencia que será lo que nos afectará de lleno. Los expertos no dudan puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Un giro radical que, sin duda alguna, puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

La AEMET confirma que no hay tregua

Se activan los avisos por nieve en Madrid

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos a cubiertos. Probables brumas en la Sierra. Lluvias y chubascos generalizados a partir de la mañana; cota de nieve en torno a los 1000-1200 metros, pudiendo bajar temporalmente durante la mañana a unos 800 m y subiendo por la tarde a unos 1300. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas; heladas débiles en la Sierra, que pueden ser localmente moderadas. Vientos de componente sur, flojos en general». Las alertas estarán activadas: «Aviso amarillo de nieve en la Sierra, y otro de menor probabilidad en el norte y oeste de la zona centro».

Lo que nos espera este fin de semana para el resto del país no será demasiado optimista: «Se prevé un día de transición entre el rápido paso de la borrasca Marta, alejándose por el nordeste, y la entrada de nuevos frentes desde el oeste. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a poco nuboso en el este peninsular y Baleares, con precipitaciones que al principio se darán en amplias zona del territorio, más abundantes en el Estrecho, Alborán, sierras de Andalucía, Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico, siendo posible que sean localmente fuertes y vayan ocasionalmente con tormenta y granizo. Asimismo en las citadas regiones de Andalucía serán persistentes como continuación del episodio del día anterior. A lo largo del día tenderán a remitir en general, persistiendo en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada del frente. Nevará en montañas del centro y mitad norte, con acumulados significativos, a una cota de 900/1200 metros. También es probable en sierras del sureste y de Mallorca por encima de 1100/1400 m. En Canarias, poco nuboso o con intervalos y posibilidad de alguna lluvia ocasional en las islas orientales. Temperaturas máximas en aumento en ambas mesetas y zonas de Galicia, Guadalquivir e interior nordeste, con descensos en el Cantábrico oriental, Melilla y montañas del extremo este peninsular. Mínimas en aumento en el Pirineo y Canarias. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes al principio en sierras de Andalucía, entorno del Estrecho y Alborán como continuación del episodio del día anterior. Nevadas con acumulados significativos en montañas del centro y mitad norte peninsular. Rachas muy fuertes de viento en Baleares, Estrecho, Alborán y amplias zonas del tercio este peninsular, también probables en litorales de Galicia y Cantábrico».